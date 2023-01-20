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Avustralya Açık tarihinin en uzun 2. maçı: 6 saate yakın süren müsabakada kazanan Andy Murray
Avustralya Açık tarihinin en uzun 2. maçı: 6 saate yakın süren müsabakada kazanan Andy Murray
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler ikinci turunda Büyük Britanyalı Andy Murray, 2-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi ülkeden... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
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spor
andy murray
tenis
avustralya açık tenis turnuvası
maç
rekor
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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanının 66 numarası Andy Murray ile 159 numarası Thanasi Kokkinakis karşı karşıya geldi.İlk iki seti 6-4 ve 7-6 kaybeden 35 yaşındaki Murray, 5 saat 45 dakika süren ve yerel saatle sabaha karşı 04.06'da biten maçın sonraki setlerini 7-6, 6-3, 7-5 kazanarak adını üçüncü tura yazdırdı.Karşılaşma, 5 saat 53 dakika süren 2012'deki Novak Djokovic-Rafael Nadal finalinin ardından turnuva tarihinin en uzun ikinci mücadelesi oldu.Avustralya Açık'ta 5 kez final oynayan ancak hiçbirini kazanamayan Murray, 4 saat 49 dakika süren ilk tur maçında da İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-2 mağlup etmişti.Murray, üçüncü turda İspanyol Roberto Bautista Agut ile eşleşti.
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andy murray, tenis, avustralya açık tenis turnuvası, maç, rekor
andy murray, tenis, avustralya açık tenis turnuvası, maç, rekor

Avustralya Açık tarihinin en uzun 2. maçı: 6 saate yakın süren müsabakada kazanan Andy Murray

00:03 20.01.2023
© AASezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler ikinci turunda Büyük Britanyalı Andy Murray, 2-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi ülkeden Thanasi Kokkinakis'i 3-2 yenerek üçüncü tura çıktı.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler ikinci turunda Büyük Britanyalı Andy Murray, 2-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi ülkeden Thanasi Kokkinakis'i 3-2 yenerek üçüncü tura çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler ikinci turunda Büyük Britanyalı Andy Murray, 2-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi ülkeden Thanasi Kokkinakis'i 3-2 yenerek üçüncü tura çıktı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanının 66 numarası Andy Murray ile 159 numarası Thanasi Kokkinakis karşı karşıya geldi.
İlk iki seti 6-4 ve 7-6 kaybeden 35 yaşındaki Murray, 5 saat 45 dakika süren ve yerel saatle sabaha karşı 04.06'da biten maçın sonraki setlerini 7-6, 6-3, 7-5 kazanarak adını üçüncü tura yazdırdı.
Karşılaşma, 5 saat 53 dakika süren 2012'deki Novak Djokovic-Rafael Nadal finalinin ardından turnuva tarihinin en uzun ikinci mücadelesi oldu.
Avustralya Açık'ta 5 kez final oynayan ancak hiçbirini kazanamayan Murray, 4 saat 49 dakika süren ilk tur maçında da İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-2 mağlup etmişti.
Murray, üçüncü turda İspanyol Roberto Bautista Agut ile eşleşti.
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