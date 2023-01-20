https://sputniknews.com.tr/20230120/avustralya-acik-tarihinin-en-uzun-2-maci-6-saate-yakin-suren-musabakada-kazanan-andy-murray-1065950122.html

Avustralya Açık tarihinin en uzun 2. maçı: 6 saate yakın süren müsabakada kazanan Andy Murray

Avustralya Açık tarihinin en uzun 2. maçı: 6 saate yakın süren müsabakada kazanan Andy Murray

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler ikinci turunda Büyük Britanyalı Andy Murray, 2-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi ülkeden... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T00:03+0300

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spor

andy murray

tenis

avustralya açık tenis turnuvası

maç

rekor

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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanının 66 numarası Andy Murray ile 159 numarası Thanasi Kokkinakis karşı karşıya geldi.İlk iki seti 6-4 ve 7-6 kaybeden 35 yaşındaki Murray, 5 saat 45 dakika süren ve yerel saatle sabaha karşı 04.06'da biten maçın sonraki setlerini 7-6, 6-3, 7-5 kazanarak adını üçüncü tura yazdırdı.Karşılaşma, 5 saat 53 dakika süren 2012'deki Novak Djokovic-Rafael Nadal finalinin ardından turnuva tarihinin en uzun ikinci mücadelesi oldu.Avustralya Açık'ta 5 kez final oynayan ancak hiçbirini kazanamayan Murray, 4 saat 49 dakika süren ilk tur maçında da İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-2 mağlup etmişti.Murray, üçüncü turda İspanyol Roberto Bautista Agut ile eşleşti.

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andy murray, tenis, avustralya açık tenis turnuvası, maç, rekor