https://sputniknews.com.tr/20230211/depremde-tek-bir-binanin-bile-yikilmadigi-erzin-belediye-baskani-kacak-yapiya-izin-vermedim-1066874570.html

Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı Erzin Belediye Başkanı: Kaçak yapıya izin vermedim

Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı Erzin Belediye Başkanı: Kaçak yapıya izin vermedim

Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketinde 42 bin nüfuslu, Osmaniye'ye 15-20 km, Hatay'a 110 km uzak Erzin'de hiçbir binanın yıkılmaması ve hiç can kaybının... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T09:53+0300

2023-02-11T09:53+0300

2023-02-11T09:55+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

erzin

ökkeş elmasoğlu

deprem

kaçak yapılaşma

kaçak yapılar

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Hatay’ın Erzin ilçesi Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniye ilçede herhangi bir can kaybı ve herhangi bir yıkım olmadığını açıkladı.Kısa Dalga'nın haberine göre, yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilen Elmasoğlu, katıldığı bir televizyon programında sarsıcı ve büyük bir deprem olduğu halde 42 bin nüfuslu Erzin'de neden bir yıkım olmadığını ilişkin şunları kaydetti:'Kaçak yapıya müsaade etmedim, yapana da ceza kestim'"Ben herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim, kendi adıma söyleyeyim. Bazen kızdılar, 'Türkiye'nin tek doğrusu sen misin' dediler... Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik. Ama vatandaşımız izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdığımız kesimler ama bir şekilde duyulduğu zaman bu insanlar bu kaçak yapılaşmanın önünü yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk duymuyorum baktığınız zaman.Depremden üç - beş gün öncesinde bir vatandaşımız selam verdi, ben selam verdim. Biliyorum biraz sıkıntılı olduğunu çok şey yapmadı. Hayırdır dedim bir şey mi var? Sen biliyorsun dedi, hayırdır dedim “Sen benim binayı yaptırmadın" dedi. Başka yerlerde yapıldı şudur budur ben dedim kimseye izin vermedim dedim bu konuda. Varsa da biz cezasını yazdık gerekeni yaptık diye insanlar bu şekilde alışmışlardı, yani ben onlara da bir şey diyemiyorum."Ökkeş Elmasoğlu kimdir?Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu, 1979 yılında Erzin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzin’de tamamladıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde mezun oldu. Bir süre İstanbul’da avukatlık yaptıktan sonra 2005 yılında memleketi Erzin’e döndü. Elmasoğlu ayırca, 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu üyeliği görevini sürdürüyor.

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hatay, erzin, ökkeş elmasoğlu, deprem, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar