https://sputniknews.com.tr/20230403/gazeteci-tolga-akyildiz-hayatini-kaybetti-1069087044.html
Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti
Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçiren gazeteci Tolga Akyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyıldız 50 yaşındaydı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T09:50+0300
2023-04-03T09:50+0300
2023-04-03T09:50+0300
yaşam
tolga akyıldız
gazeteci
beyin kanaması
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Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Akyıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Son on olarak Akyıldız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.İstanbul Maslak’taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Haberin duyulmasının ardından meslektaşları ve Akyıldız'ı tanıyanlar, sosyal medya hesaplarından birçok taziye mesajı paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/thy-pilotu-ezgi-tosunoglu-hayatini-kaybetti-1068705664.html
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tolga akyıldız, gazeteci, beyin kanaması
tolga akyıldız, gazeteci, beyin kanaması
Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti
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Beyin kanaması geçiren gazeteci Tolga Akyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyıldız 50 yaşındaydı.
Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Akyıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Son on olarak Akyıldız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
İstanbul Maslak’taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Haberin duyulmasının ardından meslektaşları ve Akyıldız'ı tanıyanlar, sosyal medya hesaplarından birçok taziye mesajı paylaştı.