https://sputniknews.com.tr/20230403/gazeteci-tolga-akyildiz-hayatini-kaybetti-1069087044.html

Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti

Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren gazeteci Tolga Akyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyıldız 50 yaşındaydı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T09:50+0300

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yaşam

tolga akyıldız

gazeteci

beyin kanaması

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Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Akyıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Son on olarak Akyıldız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.İstanbul Maslak’taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Haberin duyulmasının ardından meslektaşları ve Akyıldız'ı tanıyanlar, sosyal medya hesaplarından birçok taziye mesajı paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230324/thy-pilotu-ezgi-tosunoglu-hayatini-kaybetti-1068705664.html

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tolga akyıldız, gazeteci, beyin kanaması