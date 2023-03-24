https://sputniknews.com.tr/20230324/thy-pilotu-ezgi-tosunoglu-hayatini-kaybetti-1068705664.html
THY pilotu Ezgi Tosunoğlu hayatını kaybetti
THY pilotu Ezgi Tosunoğlu hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Akademisi'nde 2011 yılında 90 kişiyle birlikte mezun olan tek kadın pilot adayı olan ve bir süredir kanser tedavisi gören pilot... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T13:12+0300
2023-03-24T13:12+0300
2023-03-24T13:12+0300
yaşam
thy
türk hava yolları (thy)
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Sabah'tan Cevdet Özdemir'in haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Ezgi Tosunoğlu Koca hayatını kaybetti. THY Uçuş Akademisi'nden 2011 yılında mezun olan ve bir süredir kanser tedavisi gören Koca'nın cenazesi Esenyurt İhsan Murat Bilgiç Camisi'nde kılınacak cuma namazını sonrası toprağa verileceği öğrenildi.İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Çevre Mühendisliği mezunu olan Koca, 2011 yılında THY'nin Uçuş Akademisi'nden 90 kişiyle birlikte mezun olan tek kadın pilot adayı olmuştu.Daha sonra THY'de kaptan pilot olan Koca, mezuniyet töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada 2 yıl önce THY'ye başvuru yaptığını, üniversite yıllarında itibaren pilot olmayı çok istediğini belirterek mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söylemişti. Koca "Çok güzel bir eğitim süreci geçirdim. Ailemde havacılıkla ilgilenen kimse yok ilk benim. Temel eğitimleri tamamladık. Şimdi uçak tipi eğitimi alacağız. THY'nin bayan kaptanlarıyla iletişim içindeyiz bana her konuda destek veriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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thy, türk hava yolları (thy)
thy, türk hava yolları (thy)
THY pilotu Ezgi Tosunoğlu hayatını kaybetti
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Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Akademisi'nde 2011 yılında 90 kişiyle birlikte mezun olan tek kadın pilot adayı olan ve bir süredir kanser tedavisi gören pilot Ezgi Tosunoğlu Koca 41 yaşında hayata veda etti.
Sabah'tan Cevdet Özdemir'in haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Ezgi Tosunoğlu Koca hayatını kaybetti.
THY Uçuş Akademisi'nden 2011 yılında mezun olan ve bir süredir kanser tedavisi gören Koca'nın cenazesi Esenyurt İhsan Murat Bilgiç Camisi'nde kılınacak cuma namazını sonrası toprağa verileceği öğrenildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Çevre Mühendisliği mezunu olan Koca, 2011 yılında THY'nin Uçuş Akademisi'nden 90 kişiyle birlikte mezun olan tek kadın pilot adayı olmuştu.Daha sonra THY'de kaptan pilot olan Koca, mezuniyet töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada 2 yıl önce THY'ye başvuru yaptığını, üniversite yıllarında itibaren pilot olmayı çok istediğini belirterek mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söylemişti. Koca "Çok güzel bir eğitim süreci geçirdim. Ailemde havacılıkla ilgilenen kimse yok ilk benim. Temel eğitimleri tamamladık. Şimdi uçak tipi eğitimi alacağız. THY'nin bayan kaptanlarıyla iletişim içindeyiz bana her konuda destek veriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.