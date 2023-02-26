Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/dort-il-polisler-icin-sark-hizmeti-bolgesine-dahil-edildi-1067516299.html
Dört il polisler için 'şark hizmeti' bölgesine dahil edildi
Dört il polisler için 'şark hizmeti' bölgesine dahil edildi
Emniyet personelinin, son depremlerden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da yapacakları görevler, bugünden itibaren "şark hizmeti"... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T14:04+0300
2023-02-26T14:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
polis
polis akademisi
doğu
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İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe göre, gelecek yıl yürürlüğe girecek "şark hizmeti" yerinin 4 bölgeye ayrılmasını öngören uygulama kaldırıldı. Halen uygulanmakta olan 1. bölge (batı) ve 2. bölge (doğu) şeklindeki iki bölge uygulaması devam edecek. Batı ve doğu illeri kendi arasında tekrar gruplara ayrılmayacak.Böylece 4 bölge uygulaması kapsamında, "şark görevi"ni bitiren personelin batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması kararı da kaldırıldı.Muharip gaziler, sivil terör mağdurları ile şehit ve gazi yakını emniyet mensuplarına da "şark görevi"nden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkı getirildi.Depremden etkilenen illerden 4'ü "şark görevi" bölgesine eklendiSon depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, "şark" olarak anılan 2. bölge (doğu) hizmeti sayılan iller arasına dahil edildi.Buna göre 4 il, 48 ilçe ve 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere 56 birimdeki görev süreleri yeniden düzenlendi. Bu illerdeki görevli personelin, bugünden itibaren çalışacakları süre "şark hizmeti"nden sayılacak.Deprem nedeniyle doğu görevi kapsamına dahil edilen birimler de dahil olmak üzere 15 il, 99 ilçe ve doğrudan merkeze bağlı 9 taşra teşkilatında görev süreleri düşürüldü."İkinci şark görevi"ni tamamlayabilme imkanıŞark illerindeki birimlerde görev süresini bitiren personele, ipka (yerinde kalma talebi) doğrultusunda, hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 10 yıl, 5 yıl olan birimlerde 8 yıl, 4 yıl olan birimlerde 6 yıl, 3 yıl olan birimlerde 4 yıl ve 2 yıl olan birimlerde 3 yıl kesintisiz görev yapmaları durumunda "ikinci şark görevi"ni tamamlayabilme hakkı tanındı.Önceki dönemlerde doğu bölgesinde kesintisiz çalışanların da bu haktan yararlanabilmesi sağlanacak. Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel ise bundan yararlanamayacak.Yaş haddi ve ipka talebindeki değişiklikYaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personele sağlanan haklarda süre 5 yıla çıkarıldı. Buna göre, yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalan personel, talebi ve durumunun yönetmelikteki şartlara uyması halinde görev yerinde bırakılabilecek ya da istediği yere tayin olma hakkından yararlanabilecek.Personelin en az 2 çocuğunun üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipka talebi karşılanabilecek.
doğu
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polis, polis akademisi, doğu
polis, polis akademisi, doğu

Dört il polisler için 'şark hizmeti' bölgesine dahil edildi

14:04 26.02.2023
© AApolis
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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Emniyet personelinin, son depremlerden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da yapacakları görevler, bugünden itibaren "şark hizmeti" olarak kabul edilecek.
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, gelecek yıl yürürlüğe girecek "şark hizmeti" yerinin 4 bölgeye ayrılmasını öngören uygulama kaldırıldı. Halen uygulanmakta olan 1. bölge (batı) ve 2. bölge (doğu) şeklindeki iki bölge uygulaması devam edecek. Batı ve doğu illeri kendi arasında tekrar gruplara ayrılmayacak.
Böylece 4 bölge uygulaması kapsamında, "şark görevi"ni bitiren personelin batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması kararı da kaldırıldı.
Muharip gaziler, sivil terör mağdurları ile şehit ve gazi yakını emniyet mensuplarına da "şark görevi"nden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkı getirildi.

Depremden etkilenen illerden 4'ü "şark görevi" bölgesine eklendi

Son depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, "şark" olarak anılan 2. bölge (doğu) hizmeti sayılan iller arasına dahil edildi.
Buna göre 4 il, 48 ilçe ve 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere 56 birimdeki görev süreleri yeniden düzenlendi. Bu illerdeki görevli personelin, bugünden itibaren çalışacakları süre "şark hizmeti"nden sayılacak.
Deprem nedeniyle doğu görevi kapsamına dahil edilen birimler de dahil olmak üzere 15 il, 99 ilçe ve doğrudan merkeze bağlı 9 taşra teşkilatında görev süreleri düşürüldü.

"İkinci şark görevi"ni tamamlayabilme imkanı

Şark illerindeki birimlerde görev süresini bitiren personele, ipka (yerinde kalma talebi) doğrultusunda, hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 10 yıl, 5 yıl olan birimlerde 8 yıl, 4 yıl olan birimlerde 6 yıl, 3 yıl olan birimlerde 4 yıl ve 2 yıl olan birimlerde 3 yıl kesintisiz görev yapmaları durumunda "ikinci şark görevi"ni tamamlayabilme hakkı tanındı.
Önceki dönemlerde doğu bölgesinde kesintisiz çalışanların da bu haktan yararlanabilmesi sağlanacak. Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel ise bundan yararlanamayacak.

Yaş haddi ve ipka talebindeki değişiklik

Yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personele sağlanan haklarda süre 5 yıla çıkarıldı. Buna göre, yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalan personel, talebi ve durumunun yönetmelikteki şartlara uyması halinde görev yerinde bırakılabilecek ya da istediği yere tayin olma hakkından yararlanabilecek.
Personelin en az 2 çocuğunun üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipka talebi karşılanabilecek.
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