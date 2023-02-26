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MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir "Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" açıklamasında bulundu. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T21:21+0300
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devlet bahçeli
beşiktaş
ayrılma
politika
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MHP lideri Bahçeli'nin, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldığı duyuruldu.Konuyla ilgili açıklamayı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptı.Özdemir tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230226/kayserispor-tribunlere-hakim-olmaya-calisan-kirli-siyaset-ve-zillete-karsiyiz-kiniyoruz-1067528367.html
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devlet bahçeli, beşiktaş, ayrılma
devlet bahçeli, beşiktaş, ayrılma

MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

21:21 26.02.2023 (güncellendi: 21:35 26.02.2023)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir "Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" açıklamasında bulundu.
MHP lideri Bahçeli'nin, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldığı duyuruldu.
Konuyla ilgili açıklamayı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptı.
Özdemir tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."
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