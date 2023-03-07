https://sputniknews.com.tr/20230307/trabzonsporda-teknik-direktor-abdullah-avci-gorevinden-istifa-etti-1067941459.html
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevinden istifa etti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T15:45+0300
2023-03-07T15:45+0300
2023-03-07T15:46+0300
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trabzonspor, abdullah avcı
trabzonspor, abdullah avcı
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti
15:45 07.03.2023 (güncellendi: 15:46 07.03.2023) Abone ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevinden istifa etti.