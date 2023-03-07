Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230307/trabzonsporda-teknik-direktor-abdullah-avci-gorevinden-istifa-etti-1067941459.html
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevinden istifa etti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T15:45+0300
2023-03-07T15:46+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066589880_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_17315fc44f7b29f3789d83fd0e2f8236.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066589880_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34ccbe3d3c552058cd76557f801c4034.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzonspor, abdullah avcı
trabzonspor, abdullah avcı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti

15:45 07.03.2023 (güncellendi: 15:46 07.03.2023)
© AAAbdullah Avcı
Abdullah Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevinden istifa etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала