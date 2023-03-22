Erdoğan: Yarın temel atmaya başlıyoruz, bir yıl içinde kalıcı konutlar bitirilecek

Yarın temel atmaya başlıyoruz, deprem bölgesinde bir yıl içinde kalıcı konutlar bitirilecek, Türkiye'den daha hızlı hareket edebilecek bir ülke yok.

Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak.