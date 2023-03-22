https://sputniknews.com.tr/20230322/cumhurbaskani-erdogan-canli-yayinda-aciklamalarda-bulunuyor-1068634329.html
Erdoğan: Yarın temel atmaya başlıyoruz, bir yıl içinde kalıcı konutlar bitirilecek
Erdoğan: Yarın temel atmaya başlıyoruz, bir yıl içinde kalıcı konutlar bitirilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star özel yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T22:00+0300
2023-03-22T22:00+0300
2023-03-22T22:09+0300
politika
recep tayyip erdoğan
seçimler
genel seçimler
açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, seçimler, genel seçimler, açıklama
recep tayyip erdoğan, seçimler, genel seçimler, açıklama
Erdoğan: Yarın temel atmaya başlıyoruz, bir yıl içinde kalıcı konutlar bitirilecek
22:00 22.03.2023 (güncellendi: 22:09 22.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star özel yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Yarın temel atmaya başlıyoruz, deprem bölgesinde bir yıl içinde kalıcı konutlar bitirilecek, Türkiye'den daha hızlı hareket edebilecek bir ülke yok.
Milletimiz asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını gösterdi.
Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak.
Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarlailgili yürütülen soruşturmalarda savcılarımız devrede. 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 302 şüpheli tutuklandı, 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.