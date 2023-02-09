CANLI | 'Yüzyılın faciası'nda 4. gün: 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti

Üşüyen ayaklarına doladığı bez parçalarıyla 72 saat yaşama tutundu

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokakta devam eden çalışmaların 72’inci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Ses duyulması üzerine verilen zamana karşı mücadele sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılan 79 yaşındaki Hasan Yüce, binadan ambulansa kadar bir görevlinin sırtında taşındı.

72 saat mahsur kaldığı enkazın içerisinde üşümemek için ayağına sürünerek bulduğu bez parçalarını dolayarak ısınan Hasan Yüce, ekiplere hem yaşadıklarını anlattı hem de yanı başında olan torununun yerini tarif etti. “Üşüdüm, soba yok ki. Beni bulduğunuz yerin yarım metre ilerisinde torunum var. Nefes alıyordu, sonrasını bilmiyorum. Sen sağ ol” diyen yaşlı adamın tarifi üzerine, torununu sağ olarak bulabilmek için çalışmalar ara verilmeden devam edildi.



Sağlık durumu gayet iyi olan, yürüyüp konuşabilen yaşlı adam, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sev edildi.