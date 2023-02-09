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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/canli--yuzyilin-faciasinda-4-gun-12-bin-391-kisi-hayatini-kaybetti-1066773369.html
CANLI | 'Yüzyılın faciası'nda 4. gün: 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti
CANLI | 'Yüzyılın faciası'nda 4. gün: 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem, kahramanmaraş, hatay, malatya, adıyaman, diyarbakır, kilis, şanlıurfa, gaziantep, osmaniye, adana, новый онлайн для белой редактуры
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | 'Yüzyılın faciası'nda 4. gün: 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti

06:28 09.02.2023
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

AFAD, depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:46 09.02.2023
Üşüyen ayaklarına doladığı bez parçalarıyla 72 saat yaşama tutundu
Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokakta devam eden çalışmaların 72’inci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Ses duyulması üzerine verilen zamana karşı mücadele sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılan 79 yaşındaki Hasan Yüce, binadan ambulansa kadar bir görevlinin sırtında taşındı.
72 saat mahsur kaldığı enkazın içerisinde üşümemek için ayağına sürünerek bulduğu bez parçalarını dolayarak ısınan Hasan Yüce, ekiplere hem yaşadıklarını anlattı hem de yanı başında olan torununun yerini tarif etti. “Üşüdüm, soba yok ki. Beni bulduğunuz yerin yarım metre ilerisinde torunum var. Nefes alıyordu, sonrasını bilmiyorum. Sen sağ ol” diyen yaşlı adamın tarifi üzerine, torununu sağ olarak bulabilmek için çalışmalar ara verilmeden devam edildi.

Sağlık durumu gayet iyi olan, yürüyüp konuşabilen yaşlı adam, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sev edildi.
06:38 09.02.2023
Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK’nın kargo uçaklarıyla İstanbul’a getirildi
06:32 09.02.2023
THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden bugün de 170 tahliye seferi yapılacağını duyurdu. Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 Şubat'ta başlayan tahliye seferlerinin bu sabah toplam 173 sefer ile tamamlanacağını belirterek şu bilgileri paylaştı:
"Bu sabah 07.00'de başladığımız tahliye operasyonumuz kış şartlarına rağmen planlandığı gibi icra edilmektedir. Saat 23.50 itibarıyla 80 seferimiz tamamlanmış olup İstanbul ve Ankara'ya 14 bin 68 vatandaşımızı ulaştırdık. 9 Şubat sabah 07.00'ye kadar kalan 93 seferimizi tamamlayarak halen havalimanlarında bekleyen 16 bin 500 vatandaşımızı da tahliye etmiş olacağız."
Afet bölgesinden bugün yapılacak sefer sayılarını da açıklayan Üstün, "9 Şubat sabah 07.00 ile 10 Şubat 07.00 saatleri arasında planladığımız 170 sefer ile vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
06:29 09.02.2023
Kahramanmaraş'ta 3 kişilik aile, depremden 73 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı. Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan aile ambulanlarla hastaneye sevk edildi.
Anne Zelal Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti. Mutlu olduğunu söyleyen Bağış, "İyi ki varlar, Allah hepsinden razı olsun. Değişik bir şey, kurtulacağımızı düşünüyorduk. Allah'tan umut kesilmez." dedi. Ali Bağış ise "Kimse bu çalışanların iyiliğinin karşılığını ödeyemez. Bunlar insanın hayatını kurtarıyorlar. Kimse bunların emeğinin karşılığını ödeyemez." diye konuştu.
Sakarya Belediye Başkanı Yüce, sedyeyi omuzunda taşıdı
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yaralıların sedyeyle taşınması sırasında ekiplere yardım etti.
Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 73 saat sonra kurtarma yapan ekipleri tebrik etti.
Sakarya ve Isparta ekibinin destekleriyle bir ailenin kurtarıldığını belirten Yüce, "Çocuk çok mutluydu. Ülkemizin başı sağolsun. Kardeşlerimizin yanındayız, Türkiye'nin yüreği burada atıyor. Türkiye bir olmuştur, yek vücut olmuştur." ifadelerini kullandı.
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