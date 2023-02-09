https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-deprem-bolgesinde-aciklamalarda-bulunuyor-1066790752.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 14 bin 14'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 14 bin 14'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e yükseldiğini açıkladı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T13:23+0300
2023-02-09T13:23+0300
2023-02-09T13:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunduğu Gaziantep'te, ''10 ili vuran depremlerde 14 bin 14 can kaybı, 63 bin 794 yaralı ve 6 bin 444 bina yıkıldı. Gaziantep'te ise 9 bin 400 can kaybı, 10 bin 395 yaralı bulunuyor'' ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde konutlar inşa etmek" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"OHAL ne getirecek? Bu, süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır."
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 14 bin 14'e yükseldi
13:23 09.02.2023 (güncellendi: 13:30 09.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e yükseldiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunduğu Gaziantep'te, ''10 ili vuran depremlerde 14 bin 14 can kaybı, 63 bin 794 yaralı ve 6 bin 444 bina yıkıldı. Gaziantep'te ise 9 bin 400 can kaybı, 10 bin 395 yaralı bulunuyor'' ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde konutlar inşa etmek" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"OHAL ne getirecek? Bu, süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır."