https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-deprem-bolgesinde-aciklamalarda-bulunuyor-1066790752.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 14 bin 14'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 14 bin 14'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e yükseldiğini açıkladı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T13:23+0300

2023-02-09T13:23+0300

2023-02-09T13:30+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunduğu Gaziantep'te, ''10 ili vuran depremlerde 14 bin 14 can kaybı, 63 bin 794 yaralı ve 6 bin 444 bina yıkıldı. Gaziantep'te ise 9 bin 400 can kaybı, 10 bin 395 yaralı bulunuyor'' ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde konutlar inşa etmek" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"OHAL ne getirecek? Bu, süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır."

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recep tayyip erdoğan