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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/iletisim-baskanligi-tahliye-noktalarini-paylasti-1066802265.html
İletişim Başkanlığı tahliye noktalarını paylaştı
İletişim Başkanlığı tahliye noktalarını paylaştı
İletişim Başkanlığı, depremin etkilediği 10 ilde AFAD koordinasyonunda tahliyelerin gerçekleştirildiği konumları paylaştı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:05+0300
2023-02-09T16:05+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
tahliye
iletişim başkanlığı
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İletişim Başkanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından AFAD koordinasyonunda yapılan tahliyelerin gerçekleştiği konumları paylaştı.Twitter hesabıdan açıklama yapan kurum, "Depremden etkilenen illerde tahliyelerimiz AFAD koordinasyonunda aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
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deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), tahliye, iletişim başkanlığı
deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), tahliye, iletişim başkanlığı

İletişim Başkanlığı tahliye noktalarını paylaştı

16:05 09.02.2023
© AP Photo / Khalil HamraKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'nin Nurdağı ilçesinde de yıkıma neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'nin Nurdağı ilçesinde de yıkıma neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
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İletişim Başkanlığı, depremin etkilediği 10 ilde AFAD koordinasyonunda tahliyelerin gerçekleştirildiği konumları paylaştı.
İletişim Başkanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından AFAD koordinasyonunda yapılan tahliyelerin gerçekleştiği konumları paylaştı.
Twitter hesabıdan açıklama yapan kurum, "Depremden etkilenen illerde tahliyelerimiz AFAD koordinasyonunda aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
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