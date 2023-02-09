https://sputniknews.com.tr/20230209/3-yillik-binalari-yikilan-muteahhit-her-yer-yikildi-benim-binam-mi-mesele-bana-binayi-soramazsiniz-1066795456.html

3 yıllık binaları yıkılan müteahhit: Her yer yıkıldı benim binam mı mesele? Bana binayı soramazsınız

3 yıllık binaları yıkılan müteahhit: Her yer yıkıldı benim binam mı mesele? Bana binayı soramazsınız

Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City’nin müteahhidi, Servet Altaş “Bana binayı soramazsınız” dedi. Ser-Al İnşaat’ın bölgede birçok projesi... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T14:28+0300

2023-02-09T14:28+0300

2023-02-09T14:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

kahramanmaraş

müteahhit

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle büyük yıkım yaşanan bölgede, yeni binaların yıkılması gündem oldu. Kamuoyunda bu binaların yapımındaki tüm sorumlularla birlikte özellikle müteahhitler merak edilirken Sözcü gazetesinden Deniz Bilici Göçmen, Hatay'da yıkım yaşanan 3 sitenin müteahhidine ulaştı.En çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'da 2019'da tamamlanarak açılışı yapılan ve yeni inşa edilmiş olmasına rağmen yerle bir olan Güçlü Bahçe City, müteahhidi merak edilen binalardan biri oldu. Açılışında Guinness rekoru için başvuru yaptıkları dev makası kullanmalarıyla da sosyal medyada konuşulan sitenin inşaatının Ser-Al İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı.Firmanın sahibi olan Servet Altaş'a yeni yapılan binanın yerle bir olmasının nedeni sorulduğunda Altaş, tepkili bir şekilde yanıt vererek, “Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız” dedi.Görüşmeyi sonlandıran Altaş, bu ifadelerden sonra tekrar arandığımızda ise telefonuna ulaşılamadı. Hatay'da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişilemiyor. '5 bin konuttan 3 blok yıkılmış, normal, bunlar yıkılacak' dediÖte yandan Altaş, Milliyet gazetesine verdiği demeçte ise şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230209/3-yil-once-dunyanin-en-buyuk-makasi-ile-acilisi-yapilmisti-site-koskoca-birenkazadonustu-1066779909.html

hatay

kahramanmaraş

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hatay, deprem, kahramanmaraş, müteahhit