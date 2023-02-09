3 yıllık binaları yıkılan müteahhit: Her yer yıkıldı benim binam mı mesele? Bana binayı soramazsınız
14:28 09.02.2023 (güncellendi: 14:34 09.02.2023)
© AAKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesi Karasu Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
© AA
Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City’nin müteahhidi, Servet Altaş “Bana binayı soramazsınız” dedi. Ser-Al İnşaat’ın bölgede birçok projesi bulunuyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle büyük yıkım yaşanan bölgede, yeni binaların yıkılması gündem oldu. Kamuoyunda bu binaların yapımındaki tüm sorumlularla birlikte özellikle müteahhitler merak edilirken Sözcü gazetesinden Deniz Bilici Göçmen, Hatay'da yıkım yaşanan 3 sitenin müteahhidine ulaştı.
En çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'da 2019'da tamamlanarak açılışı yapılan ve yeni inşa edilmiş olmasına rağmen yerle bir olan Güçlü Bahçe City, müteahhidi merak edilen binalardan biri oldu. Açılışında Guinness rekoru için başvuru yaptıkları dev makası kullanmalarıyla da sosyal medyada konuşulan sitenin inşaatının Ser-Al İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
Firmanın sahibi olan Servet Altaş'a yeni yapılan binanın yerle bir olmasının nedeni sorulduğunda Altaş, tepkili bir şekilde yanıt vererek, “Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız” dedi.
Hatay'da yıkılan Güçlü Bahçe sitesinin müteahhidine ulaştık.— Deniz Bilici (@blc_deniz) February 9, 2023
Aldığımız yanıt: "Bana binayı soramazsınız" 👇🏻
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Görüşmeyi sonlandıran Altaş, bu ifadelerden sonra tekrar arandığımızda ise telefonuna ulaşılamadı. Hatay'da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişilemiyor.
'5 bin konuttan 3 blok yıkılmış, normal, bunlar yıkılacak' dedi
Öte yandan Altaş, Milliyet gazetesine verdiği demeçte ise şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda enkaz altındakilere yardım çalışmalarındayım. Sırf haber üretmek için yapılıyorsa yazıklar olsun. Burada bir adı olan şehir silindi. Venüs Gold sitesinde cam kırılmadı. Mars Sitesi’nde cam kırılmadı. Bunları yazanlar kim? Güçlü Bahçe City’de 2 blok çöktü, diğer 3 blok ayakta. Yani zaten depremin vuruş şekli, fay hatlarının oluşu, geçişi buna bir şey dayanmaz ki. Şehir yerle bir oldu."
"Güçlü Bahçe City’nin yanında şu anda devam eden proje devrildi, yerle bir oldu. Benim kendi oturduğum ev de yıkıldı. Ben de dışarıdayım. Bu şehirde 5 bin konut ürettim. Bu 5 bin konuttan, 2 veya 3 blok yıkılmış ise zaten böyle 8 civarındaki bir depreme karşı yıkılması normal. Bunlar yıkılacak. Şu an devam eden projemiz var, 15 katlı. Binada hiçbir hasar yoktur. Kentsel dönüşümü ilk başlatan Venüs dediğiniz projenin ne olduğunu biliyor musunuz? Çevre ve Şehircilik Bakanlık onaylı kentsel dönüşümlü tek proje ve hepsi ayakta.”