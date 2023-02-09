https://sputniknews.com.tr/20230209/3-yil-once-dunyanin-en-buyuk-makasi-ile-acilisi-yapilmisti-site-koskoca-birenkazadonustu-1066779909.html

3 yıl önce ‘dünyanın en büyük makası' ile açılışı yapılmıştı: Site, koskoca bir enkaza dönüştü

3 yıl önce ‘dünyanın en büyük makası' ile açılışı yapılmıştı: Site, koskoca bir enkaza dönüştü

Bir Instagram hesabının Antakya'da bulunan 'Güçlü Bahçe' isimli sitenin yıkıldığı iddialarını inceleyen Doğruluk Payı, iddianın gerçek olduğu sonucuna ulaştı... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T10:57+0300

2023-02-09T10:57+0300

2023-02-09T10:59+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

enkaz

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Doğruluk Payı, bir Instagram hesabı tarafından 7 Şubat 2023 tarihinde paylaşılan fotoğrafta Hatay Antakya'da yer alan ve sıfır bina olan 'Güçlü Bahçe' isimli sitenin 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerde yıkıldığı iddiasını analiz etti. Yapılan incelemede şu şekilde: "Kahramanmaraş Pazarcık merkez üslü 7,7 büyüklüğündeki deprem ve merkez üssü Elbistan’da olan 7,5 olarak ölçülen ikinci depremin etkilendiği iller arasında Hatay Antakya da bulunuyor. Çok sayıda binanın yıkıldığı Antakya ilçesinde Cebrail mahallesinde bulunan “Güçlü Bahçe” isimli sıfır sitede yer alan binaların yıkıldığı yer alan iddialar arasında. İnternet üzerinde yapılan kısa bir arama ile bu sitenin açılışına dair haberlere ve videolara ulaşabilmek mümkün. Haber ajansları ve İskenderun Tv'nin YouTube sayfası açılışa dair video ve fotoğraf paylaşmış. Google Maps üzerinden taratıldığında sitenin depremden önceki haline, Kasım 2022’de kaydedilmiş fotoğrafına ulaşılabiliyor. Haberde yer alan bilgilere göre açılışa Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları katılmış. Hatay milletvekilleri 8 Kasım 2019’da gerçekleşen açılıştan fotoğraflar paylaşmış.Hatay’ın yerel haber sitelerinde ve YouTube’da paylaşılan videoda Güçlü Bahçe City’nin yapımında yer alan Ser-Al İnşaat İşletme Sahibi Servet Altaş’ın açılış konuşmasında yer aldığı görülüyor. Altaş, inşaatın temelinin 2017’de atıldığını ifade etmiş Açılışla ilgili o dönem yerel ajanslarda yer bulan haberle göre, Hatay'da birçok inşaat projesine imza atan Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, açılışta şu ifadeleri kullanmış: 'Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Katılım ve açılışını bugün yaptık. Guinness Rekorlar Kitabına kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Bu makas daha öncesinde Hindistan'daydı. Adana'da Tekbaş İnşaat önceki süreçte bu rekoru almıştı. Biz bu rekoru Hatay'a getirdik.'Sosyal medyada paylaşılan ilan deprem sonrası yıkılan Güçlü Bahçe Sitesi'ndeki bir daireye ait. 2 milyon 900 bin TL'ye satışa çıkarılan 'lüks daire'nin ilanına şu anda ulaşılamıyor. Twitter üzerinden yapılan arama ile Güçlü Bahçe City binalarında enkaz altında kalan kişilerin olduğu, kullanıcıların bu kişilere yardım edilmesi amacıyla isimlerini paylaştığı da görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar binanın çok büyük bir kısmının yıkıldığını gösteriyor."İddianın doğru olduğu sonucuna ulaşan Doğruluk Payı "Bir Instagram hesabı tarafından 7 Şubat 2023 tarihinde paylaşılan fotoğrafta Antakya Hatay’da yer alan ve sıfır bina olan "Güçlü Bahçe" isimli sitenin 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerde yıkıldığı iddia edilmişti. Sitenin açılış lansmanı 8 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekiller, ilçe başkanları açılış törenine katılmış. Google Maps üzerinden Kasım 2022’de yer alan görüntülerde binanın sağlam olduğu ve evde oturanlar insanların olduğu anlaşılıyor. Hatay’ın yerel haber sitelerinde ve YouTube’da paylaşılan videoda Güçlü Bahçe City’nin yapımında yer alan Ser-Al İnşaat İşletme Sahibi Servet Altaş’ın açılış konuşmasında yer aldığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan ilan deprem sonrası yıkılan Güçlü Bahçe Sitesi'ndeki bir daireye ait. 2 milyon 900 bin TL'ye satışa çıkarılan "lüks daire"nin ilana şu anda ulaşılamıyor. Ayrıca, Twitter üzerinden yapılan arama ile Güçlü Bahçe City binalarında enkaz altında kalan kişilerin olduğu, kullanıcıların bu kişilere yardım edilmesi amacıyla isimlerini paylaştığı da görülüyor" ifadeleriyle açıkladı.

hatay

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