https://sputniknews.com.tr/20230414/eytliler-ilk-ayliklarini-bugun-aliyor-1069659574.html
EYT’liler ilk aylıklarını bugün alıyor
EYT’liler ilk aylıklarını bugün alıyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanlar da dahil olmak üzere, milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi bugün ödenmeye... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T07:13+0300
2023-04-14T07:13+0300
2023-04-14T07:13+0300
türkiye
eyt
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce yapılacağını duyurmuştu. Emekliler aylıklarını bugün almaya başlayacak. Nisan ayında emekliliğe hak kazanan EYT’lilere yapılan fark ödemelerinin ardından, 300 bine yakın EYT’li, tam aylıklarını da bayram öncesinde alacak. Tüm emeklilere ayrıca 2 bin liralık bayram ikramiyesi de ödenecek. Emekliler kimlik numarasıyla başvururak bu parayı alabilecekler. Emekliler aylık alıp almadığını E-devlet üzerinden görebilecek.Aylık ve ikramiyelerin ödeme tarihleri şöyle:SSK kapsamında aylık alanlar:- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlar 14 Nisan,- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 Nisan,- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlar 16 Nisan.BAĞKUR kapsamında aylık alanlar:- Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 17 Nisan,- Ödeme günü 27 ve 28 olanlar 18 Nisan.Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan’da ödenecek.
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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
EYT’liler ilk aylıklarını bugün alıyor
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanlar da dahil olmak üzere, milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce yapılacağını duyurmuştu. Emekliler aylıklarını bugün almaya başlayacak.
Nisan ayında emekliliğe hak kazanan EYT’lilere yapılan fark ödemelerinin ardından, 300 bine yakın EYT’li, tam aylıklarını da bayram öncesinde alacak.
Tüm emeklilere ayrıca 2 bin liralık bayram ikramiyesi de ödenecek. Emekliler kimlik numarasıyla başvururak bu parayı alabilecekler.
Emekliler aylık alıp almadığını E-devlet üzerinden görebilecek.
Aylık ve ikramiyelerin ödeme tarihleri şöyle:
SSK kapsamında aylık alanlar:
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlar 14 Nisan,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 Nisan,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlar 16 Nisan.
BAĞKUR kapsamında aylık alanlar:
- Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 17 Nisan,
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlar 18 Nisan.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan’da ödenecek.