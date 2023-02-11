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7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin 6. gününde arama kurtarma ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde can kaybının 21 bin 848'e yükseldiğini, 80 bin 104 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.