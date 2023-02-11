Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde can kaybının 21 bin 848'e yükseldiğini, 80 bin 104 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.
İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta ise arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği belirtildi.