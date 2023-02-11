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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/canli-yuzyilin-afetinde-6-gun-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-can-kaybi-21-bin-43-oldu-1066897115.html
CANLI | Yüzyılın afeti'nde 6. gün: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, can kaybı 21 bin 848
CANLI | Yüzyılın afeti'nde 6. gün: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, can kaybı 21 bin 848
7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin 6. gününde arama kurtarma ve depremzedelere yardım çalışmaları... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
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türkiye, deprem, новый онлайн для белой редактуры
türkiye, deprem, новый онлайн для белой редактуры
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay Antakya'da, depremin 133'üncü saatinde 2 yaşındaki Aliye Dağlı enkazdan sağ çıkarıldı. - Sputnik Türkiye

CANLI | Yüzyılın afeti'nde 6. gün: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, can kaybı 21 bin 848

18:10 11.02.2023 (güncellendi: 18:23 11.02.2023)
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Ayrıntılar geliyor
7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin 6. gününde arama kurtarma ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde can kaybının 21 bin 848'e yükseldiğini, 80 bin 104 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde can kaybının 21 bin 848'e yükseldiğini, 80 bin 104 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.
İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta ise arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. gününde can kaybı 20 binin üzerinde - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI I Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. günü: Can kaybı 21 bin 848 oldu, 80 bin 104 yaralı
06:05
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18:19 11.02.2023
Milli Savunma Bakanlığı: Karşınızdaki kahramanımızın adı SILA
Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarında görev yapan Sıla adlı köpeğin videosunu paylaştı.

Videoya şu not düşüldü:
Karşınızdaki kahramanımızın adı #SILA ! Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İnsani Yardım Tugayına bağlı Doğal Afet Kurtarma Taburunda görev yapıyor. Sıla Malatya’daki arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki 12 vatandaşımıza ulaşarak sağ olarak kurtarılmalarını sağladı.
Sıla, ayaklarından yaralanmasına rağmen görevi de bırakmadı. Sıla gibi sahada görev yapan tüm can dostlarımıza “İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz!” diyoruz. Asker-sivil deprem bölgesinde mücadele veren herkesi selamlıyoruz. Türkiye Tek Yürek."
18:19 11.02.2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.
18:15 11.02.2023
Adıyaman'da doğalgaz onarım çalışmalarının ardından elektrik çalışmalarını inceleyen Bakan Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Dönmez: Doğalgazı özellikle hasarın yoğun olduğu bölgelerde bilerek vermiyoruz
18:07
18:14 11.02.2023
134. saatte mucize: 16 yaşındaki Hedil, Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtarıldıktan sonra ekiplere gülümsedi
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