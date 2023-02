https://sputniknews.com.tr/20230212/myp-genel-baskani-ahmet-reyiz-yilmaz-siyasi-partilere-yapilan-secim-yardimlari-geri-alinsin-1066911309.html

MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz: Siyasi partilere yapılan seçim yardımları geri alınsın

MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, "Öncelikle siyasi partilere yapılan yüklü yardımlar derhal geri çekilip mağdur olan halka fon olarak ayrılsın" dedi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depreme ilişkin konuştu.MYP Genel Başkanı Yılmaz, "Öncelikle siyasi partilere yapılan yüklü yardımlar derhal geri çekilip mağdur olan halka fon olarak ayrılsın. Sonra da bu yıkımların sorumluları hakkında soruşturma hızla açılsın. Yapanın yanına kar kalacak bir ihmal değil bu yaşananlar. Bu yıkım 17 Ağustos depreminde olduğu gibi bir müteahhidi cezalandırmakla bitmemelidir. Bölgenin deprem üretme oranı belli. Bu binalar yapılırken özellikle 1999 Ağustos depremi sonrası çıkan yapı denetim yasası var. Bu yapı denetim şirketleri nasıl oldu da bu binalara izin verdi? Bütün yıkılan binalar özellikle 1999 Ağustos sonrası üretilen yapılardan bahsediyorum eğer yıkıldıysa burada proje müellifi inşaat mühendislik ofisleri birinci derecede yapı denetim şirketleri ile beraber sorumludur. Belediyeler de aynı derecede bu iki grupla beraber ortak sorumludur. Burada nihai sorumlu müteahhitlerdir. Ancak onaylı projelerde hata yoksa müteahhit projeye uymamışsa bu durumda müteahhit doğrudan sorumludur. Ayrıca müteahhitlik belgesi olmayan sıradan şahıslar bu binaları hangi bilgi ya da yetkinlikle yaptı? Parası olan belediyeden ruhsatı alıp inşaat yapıyor. Bu olacak iş değil. Kredi ile yapılan projelerin sigortaları varsa bunlar da bu kredileri verirken diğer yandan sigorta şirketleri de sigorta yaparken bu projeleri kendi mühendislerine kontrol ettirmek zorundalar. Yurt dışında bu işler böyle yapılır. Dünya da paran varsa git inşaat yap diye bir uygulama yok" dedi.‘Deprem haritaları mutlaka yukarı yönlü revize edilmeli’Daha garantili bir yerde durulması isteniliyorsa deprem haritalarının güncellenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Ve çıkan deprem derecesine göre değil bir üst deprem derecesine uygun bina statikleri uygulanmalıdır. Buna göre örneğin 4. derece de deprem bölgesi olan bir ilimiz de inşaat statik hesapları 4. dereceye göre yapılmamalı. Bu yanlıştır. Çünkü her ne kadar 4. derece olsa da depremin şiddeti zemin yapısı yıkım katsayısını yükseltebilir. Bu nedenle tedbirli tarafta kalmak için 4. derece deprem bölgesinde inşaat izinleri statik hesaplarda 3. Derece deprem bölgesi olarak alınmalıdır. 3. Derece de olan bölge de bu hesaplar 2. dereceye göre yapılmalıdır. Bunlar asla zor işler değil. Burada her kademe de ağır ihmaller söz konusu" diye konuştu.MYP Genel Başkanı Yılmaz ayrıca, "İstanbul'da deprem konusunda şu an şu günden itibaren sadece bu yönde tedbirler hızla artırılmalıdır. Mal yerine gelir ama can yerine gelmiyor. Bu konu ihmal kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

