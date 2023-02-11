Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/canli-i-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-can-kaybi-20-binin-uzerinde-1066872201.html
CANLI I Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. gününde can kaybı 20 binin üzerinde
CANLI I Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. gününde can kaybı 20 binin üzerinde
7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin 6. gününde arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T06:05+0300
2023-02-11T06:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
türkiye
ölü
yaralı
afet
felaket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066872056_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_02aab9d2860777b73aac8c6210191d34.jpg
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066872056_84:0:1505:1066_1920x0_80_0_0_0d90066b9d47260380cf989443523a86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, kahramanmaraş, türkiye, ölü, yaralı, afet, felaket, новый онлайн для белой редактуры
deprem, kahramanmaraş, türkiye, ölü, yaralı, afet, felaket, новый онлайн для белой редактуры
7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, felaketlerde şu ana kadar 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye

CANLI I Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. gününde can kaybı 20 binin üzerinde

06:05 11.02.2023 (güncellendi: 06:07 11.02.2023)
Abone olTelegram
7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin 6. gününde arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, felaketlerde şu ana kadar 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.
İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta ise arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 7 bin 716 personelin afet bölgesine sevk edildiği kaydedildi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Can kaybı 20 bini geçti
Dün, 16:36
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
06:08 11.02.2023
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Azerbaycan Bulvarındaki Aydın Apartmanının enkazından, depremden 121 saat sonra 70 yaşındaki Menekşe Tabak sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Azerbaycan Bulvarındaki Aydın Apartmanının enkazından, depremden 121 saat sonra 70 yaşındaki Menekşe Tabak sağ çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
© AA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала