CANLI I Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. gününde can kaybı 20 binin üzerinde

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin 6. gününde arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, felaketlerde şu ana kadar 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını bildirdi.
İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta ise arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 7 bin 716 personelin afet bölgesine sevk edildiği kaydedildi.