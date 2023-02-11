CANLI I Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. gününde can kaybı 20 binin üzerinde

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7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin 6. gününde arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, felaketlerde şu ana kadar 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını duyurdu.