Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230126/ysknin-yeni-baskani-belli-oldu-1066217836.html
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:42+0300
2023-01-26T16:52+0300
politika
ysk
ahmet yener
yüksek seçim kurulu (ysk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066223485_0:0:663:373_1920x0_80_0_0_542a4519bf58b0d041e684a74452e908.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Ahmet Yener seçildi, YSK Başkanvekili ise Ekrem Özübek oldu.Yüksek Seçim Kurulu'na Danıştay'dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için tören düzenlendi.Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladı.Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.Seçim sonucunda YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230125/ysknin-yeni-uyesi-belli-oldu-1066159119.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066223485_0:0:641:481_1920x0_80_0_0_dbe9c5487df6cd04ee3ae6ed666d4483.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ysk, ahmet yener, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, ahmet yener, yüksek seçim kurulu (ysk)

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

15:42 26.01.2023 (güncellendi: 16:52 26.01.2023)
© AAAhmet Yener
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Ahmet Yener seçildi, YSK Başkanvekili ise Ekrem Özübek oldu.
Yüksek Seçim Kurulu'na Danıştay'dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için tören düzenlendi.

Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladı.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Seçim sonucunda YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.
genel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
POLİTİKA
YSK'nın yeni üyesi belli oldu
Dün, 13:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала