https://sputniknews.com.tr/20230126/ysknin-yeni-baskani-belli-oldu-1066217836.html

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T15:42+0300

2023-01-26T15:42+0300

2023-01-26T16:52+0300

politika

ysk

ahmet yener

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Ahmet Yener seçildi, YSK Başkanvekili ise Ekrem Özübek oldu.Yüksek Seçim Kurulu'na Danıştay'dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için tören düzenlendi.Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladı.Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.Seçim sonucunda YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230125/ysknin-yeni-uyesi-belli-oldu-1066159119.html

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ysk, ahmet yener, yüksek seçim kurulu (ysk)