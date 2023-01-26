https://sputniknews.com.tr/20230126/ysknin-yeni-baskani-belli-oldu-1066217836.html
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T15:42+0300
2023-01-26T15:42+0300
2023-01-26T16:52+0300
politika
ysk
ahmet yener
yüksek seçim kurulu (ysk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066223485_0:0:663:373_1920x0_80_0_0_542a4519bf58b0d041e684a74452e908.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Ahmet Yener seçildi, YSK Başkanvekili ise Ekrem Özübek oldu.Yüksek Seçim Kurulu'na Danıştay'dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için tören düzenlendi.Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladı.Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.Seçim sonucunda YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230125/ysknin-yeni-uyesi-belli-oldu-1066159119.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066223485_0:0:641:481_1920x0_80_0_0_dbe9c5487df6cd04ee3ae6ed666d4483.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ysk, ahmet yener, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, ahmet yener, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
15:42 26.01.2023 (güncellendi: 16:52 26.01.2023) Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Ahmet Yener seçildi, YSK Başkanvekili ise Ekrem Özübek oldu.
Yüksek Seçim Kurulu'na Danıştay'dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için tören düzenlendi.
Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladı.
Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.
Seçim sonucunda YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.