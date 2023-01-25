https://sputniknews.com.tr/20230125/ysknin-yeni-uyesi-belli-oldu-1066159119.html

YSK'nın yeni üyesi belli oldu

YSK'nın yeni üyesi belli oldu

Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi seçildi 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T13:59+0300

2023-01-25T13:59+0300

2023-01-25T14:24+0300

politika

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin belirlenmesi için yapılan seçimlerin 17'nci turunda salt çoğunluğu sağlayan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi.AA'da yer alan habere göre Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı.Danıştay'da geçen hafta 2 üyenin belirlenmesi için yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK'nın yeni üyeleri olmuştu.Yargıtay'da ise 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimde geçen hafta Yargıtay Üyesi Feyzi Eroğlu YSK üyeliğine seçilmişti.YSK'nın Yargıtay üyeliği için kalan 2 iki üyesinin belirlenmesi için seçimlere devam edildi. Yargıtay'daki seçimin 17'nci turunda, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Talip Bakır, 189 oy alarak YSK'nın yeni üyesi oldu.Yargıtay üyelerinin YSK üyeliğine seçilebilmesi için salt çoğunluk olan 180 oyu alabilmesi gerekiyor.

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