https://sputniknews.com.tr/20230125/ysknin-yeni-uyesi-belli-oldu-1066159119.html
YSK'nın yeni üyesi belli oldu
YSK'nın yeni üyesi belli oldu
Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi seçildi 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T13:59+0300
2023-01-25T13:59+0300
2023-01-25T14:24+0300
politika
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin belirlenmesi için yapılan seçimlerin 17'nci turunda salt çoğunluğu sağlayan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi.AA'da yer alan habere göre Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı.Danıştay'da geçen hafta 2 üyenin belirlenmesi için yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK'nın yeni üyeleri olmuştu.Yargıtay'da ise 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimde geçen hafta Yargıtay Üyesi Feyzi Eroğlu YSK üyeliğine seçilmişti.YSK'nın Yargıtay üyeliği için kalan 2 iki üyesinin belirlenmesi için seçimlere devam edildi. Yargıtay'daki seçimin 17'nci turunda, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Talip Bakır, 189 oy alarak YSK'nın yeni üyesi oldu.Yargıtay üyelerinin YSK üyeliğine seçilebilmesi için salt çoğunluk olan 180 oyu alabilmesi gerekiyor.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK'nın yeni üyesi belli oldu
13:59 25.01.2023 (güncellendi: 14:24 25.01.2023) Abone ol
Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi seçildi
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin belirlenmesi için yapılan seçimlerin 17'nci turunda salt çoğunluğu sağlayan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi.
AA'da yer alan habere göre Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı.
Danıştay'da geçen hafta 2 üyenin belirlenmesi için yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK'nın yeni üyeleri olmuştu.
Yargıtay'da ise 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimde geçen hafta Yargıtay Üyesi Feyzi Eroğlu YSK üyeliğine seçilmişti.
YSK'nın Yargıtay üyeliği için kalan 2 iki üyesinin belirlenmesi için seçimlere devam edildi. Yargıtay'daki seçimin 17'nci turunda, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Talip Bakır, 189 oy alarak YSK'nın yeni üyesi oldu.
Yargıtay üyelerinin YSK üyeliğine seçilebilmesi için salt çoğunluk olan 180 oyu alabilmesi gerekiyor.