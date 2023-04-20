https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-karadeniz-dogal-gazi-devreye-alma-toreninde-konusuyor-1069980907.html

Erdoğan: Hanelerde mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğalgazı bir yıl ücretsiz vereceğiz

Erdoğan: Hanelerde mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğalgazı bir yıl ücretsiz vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" dedi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T21:07+0300

2023-04-20T21:07+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

karadeniz

doğalgaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni'nde konuşma yaptı."İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır." diyen Erdoğan, bu projenin ilk adımının Ağustos 2020'de Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisinin vurduğu sondajla atıldığını hatırlattı.Erdoğan, "TUNA-1 kuyusundaki bu sondajın ön verileri bize sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi." ifadelerini kullandı.Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisinin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda rezerv miktarının 540 milyar metreküpe çıktığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururunun milletin tamamına ait olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreni ile bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız."Karadeniz doğalgazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'taki törende yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-mujdeler-olsun-karadeniz-dogalgazimiz-turkiye-yuzyilina-armagan-olsun-1069978948.html

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