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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-mujdeler-olsun-karadeniz-dogalgazimiz-turkiye-yuzyilina-armagan-olsun-1069978948.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeler olsun, Karadeniz doğalgazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeler olsun, Karadeniz doğalgazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." paylaşımında bulundu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
doğalgaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluş tarihine atfen saat 19.23'te yaptığı paylaşımda, "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesini kullandı.Paylaşımdaki videoda, gazın bulunma aşamasından bugüne kadar geçen sürede yürütülen çalışmalardan kesitler yer aldı.
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recep tayyip erdoğan, doğalgaz, karadeniz
recep tayyip erdoğan, doğalgaz, karadeniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeler olsun, Karadeniz doğalgazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun

20:01 20.04.2023 (güncellendi: 20:03 20.04.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluş tarihine atfen saat 19.23'te yaptığı paylaşımda, "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımdaki videoda, gazın bulunma aşamasından bugüne kadar geçen sürede yürütülen çalışmalardan kesitler yer aldı.
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