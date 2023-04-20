https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-mujdeler-olsun-karadeniz-dogalgazimiz-turkiye-yuzyilina-armagan-olsun-1069978948.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeler olsun, Karadeniz doğalgazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeler olsun, Karadeniz doğalgazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." paylaşımında bulundu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

doğalgaz

karadeniz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluş tarihine atfen saat 19.23'te yaptığı paylaşımda, "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesini kullandı.Paylaşımdaki videoda, gazın bulunma aşamasından bugüne kadar geçen sürede yürütülen çalışmalardan kesitler yer aldı.

karadeniz

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recep tayyip erdoğan, doğalgaz, karadeniz