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Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T08:55+0300
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gökçeada
ünal çetin
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ünal Çetin hakkında "rüşvet almak" suçundan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklama kararı verildiği anımsatıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derdest olması nedeniyle adı geçen Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 3 Şubat 2023 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan Mimar S.D. de Gökçeada Kaymakamlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."
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gökçeada, ünal çetin
gökçeada, ünal çetin

Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, görevden uzaklaştırıldı

08:55 04.02.2023 (güncellendi: 09:17 04.02.2023)
© FotoğrafGökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in görevinden tedbiren uzaklaştırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ünal Çetin hakkında "rüşvet almak" suçundan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklama kararı verildiği anımsatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derdest olması nedeniyle adı geçen Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 3 Şubat 2023 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.
Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan Mimar S.D. de Gökçeada Kaymakamlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."
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