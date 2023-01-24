https://sputniknews.com.tr/20230124/basortusu-teklifinin-1-maddesi-tbmm-anayasa-komisyonunda-kabul-edildi-1066127294.html
Başörtüsü teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi
Başörtüsü teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi
Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:12+0300
2023-01-24T19:12+0300
2023-01-24T20:27+0300
türkiye
başörtü
başörtüsü
tbmm
komisyon
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Uzun zamandır üzerinde tartışılan başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
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başörtü, başörtüsü, tbmm, komisyon
başörtü, başörtüsü, tbmm, komisyon
Başörtüsü teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi
19:12 24.01.2023 (güncellendi: 20:27 24.01.2023) Abone ol
Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
Uzun zamandır üzerinde tartışılan başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.