Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230124/basortusu-teklifinin-1-maddesi-tbmm-anayasa-komisyonunda-kabul-edildi-1066127294.html
Başörtüsü teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi
Başörtüsü teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi
Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:12+0300
2023-01-24T20:27+0300
türkiye
başörtü
başörtüsü
tbmm
komisyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/17/1063774360_0:111:1201:786_1920x0_80_0_0_d5255a3a0b34b49d3ec290afad0dc634.jpg
Uzun zamandır üzerinde tartışılan başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/17/1063774360_46:0:1113:800_1920x0_80_0_0_b2259f7829bc86f575e6c8b82cb4b5ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
başörtü, başörtüsü, tbmm, komisyon
başörtü, başörtüsü, tbmm, komisyon

Başörtüsü teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

19:12 24.01.2023 (güncellendi: 20:27 24.01.2023)
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
Uzun zamandır üzerinde tartışılan başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала