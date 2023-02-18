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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/hataysporlu-christian-aksunun-enkaz-altindaki-cenazesine-ulasildi-1067194431.html
Hataysporlu Christian Atsu'nun enkaz altındaki cenazesine ulaşıldı
Hataysporlu Christian Atsu'nun enkaz altındaki cenazesine ulaşıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti. Atsu'nun menajeri... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T09:15+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönenans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı.Ganalı futbolcunun menajeri Murat Uzunmehmet, 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
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christian atsu, hatay
christian atsu, hatay

Hataysporlu Christian Atsu'nun enkaz altındaki cenazesine ulaşıldı

09:15 18.02.2023 (güncellendi: 09:25 18.02.2023)
© FotoğrafHatayspor İdari Menajeri: Atsu'nun bileti vardı, o golü atmasa yurt dışına gidecekti
Hatayspor İdari Menajeri: Atsu'nun bileti vardı, o golü atmasa yurt dışına gidecekti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© Fotoğraf
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet yaptığı açıklama, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönenans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Ganalı futbolcunun menajeri Murat Uzunmehmet, 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
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