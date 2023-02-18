https://sputniknews.com.tr/20230218/hataysporlu-christian-aksunun-enkaz-altindaki-cenazesine-ulasildi-1067194431.html
Hataysporlu Christian Atsu'nun enkaz altındaki cenazesine ulaşıldı
Hataysporlu Christian Atsu'nun enkaz altındaki cenazesine ulaşıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti. Atsu'nun menajeri... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T09:15+0300
2023-02-18T09:15+0300
2023-02-18T09:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
christian atsu
hatay
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönenans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı.Ganalı futbolcunun menajeri Murat Uzunmehmet, 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
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christian atsu, hatay
Hataysporlu Christian Atsu'nun enkaz altındaki cenazesine ulaşıldı
09:15 18.02.2023 (güncellendi: 09:25 18.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet yaptığı açıklama, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönenans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Ganalı futbolcunun menajeri Murat Uzunmehmet, 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.