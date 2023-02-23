https://sputniknews.com.tr/20230223/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-kimligi-henuz-tespit-edilemeyen-106-cocugumuz-bulunmaktadir-1067432808.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1.405 çocuğun, kimlik doğrulaması ile ailesine teslim edildiğini açıkladı... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T20:39+0300
2023-02-23T20:39+0300
2023-02-23T20:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1890 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1405 çocuk ailesine teslim edilmiş, 105 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 380 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1784 çocuğumuz, kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır" denildi.
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1.405 çocuğun, kimlik doğrulaması ile ailesine teslim edildiğini açıkladı. Bakanlık, 106 depremzede çocuğun ise kimliğinin tespit edilemediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1890 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1405 çocuk ailesine teslim edilmiş, 105 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 380 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1784 çocuğumuz, kimliği henüz tespit edilemeyen 106 çocuğumuz bulunmaktadır" denildi.