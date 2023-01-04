https://sputniknews.com.tr/20230104/milli-egitim-bakani-ozer-ozel-okul-zammi-yuzde-65-olacak-1065381170.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okul zammı yüzde 65 olacak
Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okul zammı yüzde 65 olacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Özel okul zammı yüzde 65 olacak" dedi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T17:00+0300
2023-01-04T17:00+0300
2023-01-04T17:27+0300
ekonomi
milli eğitim bakanlığı
özel okul
özel okullar
zam
enflasyon
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Özel okulların yapacağı zammın hangi oranda olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün özel okul temsilleriyle bir araya geldi.Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, bu sene bir değişikliğe gittiklerini belirtti. Özer, ''ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık'' diyerek bu kararın ardından da 2023 2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.
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milli eğitim bakanlığı, özel okul, özel okullar, zam, enflasyon
milli eğitim bakanlığı, özel okul, özel okullar, zam, enflasyon
Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okul zammı yüzde 65 olacak
17:00 04.01.2023 (güncellendi: 17:27 04.01.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Özel okul zammı yüzde 65 olacak" dedi.
Özel okulların yapacağı zammın hangi oranda olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün özel okul temsilleriyle bir araya geldi.
Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, bu sene bir değişikliğe gittiklerini belirtti. Özer, ''ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık'' diyerek bu kararın ardından da 2023 2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.
Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.
Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.