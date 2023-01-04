https://sputniknews.com.tr/20230104/milli-egitim-bakani-ozer-ozel-okul-zammi-yuzde-65-olacak-1065381170.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okul zammı yüzde 65 olacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okul zammı yüzde 65 olacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Özel okul zammı yüzde 65 olacak" dedi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T17:00+0300

2023-01-04T17:00+0300

2023-01-04T17:27+0300

ekonomi

milli eğitim bakanlığı

özel okul

özel okullar

zam

enflasyon

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Özel okulların yapacağı zammın hangi oranda olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün özel okul temsilleriyle bir araya geldi.Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, bu sene bir değişikliğe gittiklerini belirtti. Özer, ''ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık'' diyerek bu kararın ardından da 2023 2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.

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milli eğitim bakanlığı, özel okul, özel okullar, zam, enflasyon