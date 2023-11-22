https://sputniknews.com.tr/20231122/istanbulda-suya-zam-1077674036.html

İstanbul'da suya zam

İstanbul'da suya zam

İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı. Zamlı tarife, bugünden itibaren geçerli olacak. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T16:31+0300

2023-11-22T16:31+0300

2023-11-22T16:43+0300

türkiye

zam

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077674772_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_31027c1a382bb931109984712744416a.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla, suya yüzde 15 zam yapıldı.İBB, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, suya yüzde 48 zam yapılması teklifinde bulunmuştu.Yüzde 15 zam sonrası fiyatlar;-Konutta 15 metreküpe kadar 20 lira 63 kuruştan 23 lira 72 kuruşa,-30 metreküpe kadar 29 lira 69 kuruş olan mevcut fiyatın 34 lira 14 kuruşa,-31 ve üzeri metreküpe kadar kullanımınsa 40 lira 43 kuruştan 46 lira 49 kuruşa,-İş yerlerindeyse 1. kademe olan, 40 metreküpe kadar 54 liradan, 62 lira 14 kuruşa,-2. kademe olan 41 metreküp üstünün ise, 62 lira 50 kuruştan, 71 lira 87 kuruşa yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20231121/istanbul-buyuksehir-belediyesi-suya-yuzde-48-zam-istedi-1077629276.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zam, istanbul