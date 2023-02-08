Arama kurtarma çalışmalarında 3. gün | Depremde can kaybı 5 bin 894

Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi sürüyor. Enkaz çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesini oluşturan 10 ilde 3 ay sürecek olağanüstü ilan edildiğini duyurdu.
Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7, ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Arama kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olağanüstü hal ilan ettiği açıklamasında, “Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hâl ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.
Bölgeden son gelişmeler Sputnik’in canlı anlatımında:
08:06 08.02.2023
Malatya'da yaralanan ve tedavileri kentteki hastanelerde yapılan 41 kişi, ambulanslarla Malatya Havalimanı'na getirildi. Sağlık görevlilerinin yardımıyla askeri uçaklara nakledilen kişiler, tedavilerinin devam edeceği İstanbul'a hareket etti.
07:50 08.02.2023
Depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan gemi, Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı.
07:30 08.02.2023
Depremde hasar gören inşa halindeki binaya, çatlakları gizlemek için sıva yapıldı
Depremde yıkıma uğrayan illerden birisi olan Adana'daki bazı binalarda oluşan çatlakları gizlemek için inşaatlara sıva yapıldığı ortaya çıktı.
Bir inşaat firması, depremde hasar gören ve çatlaklar oluşan yapısını gizlemek için çatlaklara sıva yaparken görüntülendi.
Sıva yapıldığını cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaşlar ise "Allah belanızı versin" sözleriyle olaya tepki gösterdi.
07:18 08.02.2023
İskenderun'da enkaz altında kalan baba Nihat Delatioğlu ve otizmli kızı Didem Delatioğlu, depremden 38 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
07:14 08.02.2023
İzmir'den Acil Kurtarma Sağlık ekipleri Hatay'da biri çocuk 3 kişiyi kurtardı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekipleri, Hatay’da yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları kapsamında Narlıca Mahallesi’ndeki bir binanın enkazından biri 3.5 yaşındaki bir çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak çıkardı.
AKS ekipleri aynı binanın enkazından 47 yaşında Güllü Çelik ve 56 yaşındaki Sıtkı Sönmez isimli yurttaşları da kurtarmayı başardı.
07:03 08.02.2023
Kanada'nın Burnaby Arama Kurtarma (USAR) ekibine bağlı 10 tecrübeli itfaiyeci, kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile deprem bölgelerine yardım için Türkiye'ye hareket etti.
Türk milletine başsağlığı dileyen Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Taylan Tokmak, Vancouver kentindeki Türk toplumu tarafından bir gün içerisinde 2.2 tonluk yardım malzemesinin toplandığını ve 11 paletlik bölümünün uçağa yüklendiğini belirtti.
06:55 08.02.2023
Venezüella'nın arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği arama kurtarma ekibi başkent Karakas'a 37 km uzaklıktaki Maiquetia kentindeki havaalanından yola çıktı.
06:45 08.02.2023
Kırıkkale'de depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Olayda 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.