Türkiye
Depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Akay tutuklandı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremde-yikilan-ayse-mehmet-polat-sitesinin-muteahhidi-ve-fenni-mumessili-mehmet-akay-tutuklandi-1066926492.html
Depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Akay tutuklandı
Depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Akay tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
gaziantep
müteahhit
ayşe mehmet polat sitesi
mehmet ertan akay
tutuklama
tutuklama kararı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay 'taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'imar kanununa muhalefet' suçundan İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230212/masterchef-sampiyonu-ugur-kardas-tutuklandi-1066926438.html
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deprem, gaziantep, müteahhit, ayşe mehmet polat sitesi, mehmet ertan akay, tutuklama, tutuklama kararı
deprem, gaziantep, müteahhit, ayşe mehmet polat sitesi, mehmet ertan akay, tutuklama, tutuklama kararı

Depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Akay tutuklandı

16:06 12.02.2023 (güncellendi: 16:19 12.02.2023)
© AAKahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay 'taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'imar kanununa muhalefet' suçundan İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirilmişti.
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