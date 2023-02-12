https://sputniknews.com.tr/20230212/masterchef-sampiyonu-ugur-kardas-tutuklandi-1066926438.html

MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı

MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı

Sosyal medyada hesabından “Afgan biri enkazdan ceset çıkartıp, bileziğini almak için kolunu kesiyor” diye yayın yapan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T15:55+0300

2023-02-12T15:55+0300

2023-02-12T16:10+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

uğur kardaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053406265_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e9d0ddf76b85ad9271cc051a7ef54e02.jpg

MasterChef yarışmasının 2018’deki şampiyonu Uğur Kardaş, Adıyaman’da deprem için kurtarma çalışmalarına katıldığı sırada sosyal medya hesabından yayın yaparak “Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip bileziğini çalmak için kolunu kesiyor” iddiasında bulunmuştu. Gözaltına alınan Kardaş ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uğur kardaş