Türkiye
Depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Akay tutuklandı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/masterchef-sampiyonu-ugur-kardas-tutuklandi-1066926438.html
MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
Sosyal medyada hesabından “Afgan biri enkazdan ceset çıkartıp, bileziğini almak için kolunu kesiyor” diye yayın yapan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T15:55+0300
2023-02-12T16:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
uğur kardaş
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MasterChef yarışmasının 2018’deki şampiyonu Uğur Kardaş, Adıyaman’da deprem için kurtarma çalışmalarına katıldığı sırada sosyal medya hesabından yayın yaparak “Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip bileziğini çalmak için kolunu kesiyor” iddiasında bulunmuştu. Gözaltına alınan Kardaş ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı.
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uğur kardaş
uğur kardaş

MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı

15:55 12.02.2023 (güncellendi: 16:10 12.02.2023)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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Sosyal medyada hesabından “Afgan biri enkazdan ceset çıkartıp, bileziğini almak için kolunu kesiyor” diye yayın yapan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı.
MasterChef yarışmasının 2018’deki şampiyonu Uğur Kardaş, Adıyaman’da deprem için kurtarma çalışmalarına katıldığı sırada sosyal medya hesabından yayın yaparak “Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip bileziğini çalmak için kolunu kesiyor” iddiasında bulunmuştu. Gözaltına alınan Kardaş ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı.
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