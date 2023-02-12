https://sputniknews.com.tr/20230212/masterchef-sampiyonu-ugur-kardas-tutuklandi-1066926438.html
MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
Sosyal medyada hesabından “Afgan biri enkazdan ceset çıkartıp, bileziğini almak için kolunu kesiyor” diye yayın yapan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T15:55+0300
2023-02-12T15:55+0300
2023-02-12T16:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
uğur kardaş
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MasterChef yarışmasının 2018’deki şampiyonu Uğur Kardaş, Adıyaman’da deprem için kurtarma çalışmalarına katıldığı sırada sosyal medya hesabından yayın yaparak “Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip bileziğini çalmak için kolunu kesiyor” iddiasında bulunmuştu. Gözaltına alınan Kardaş ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı.
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uğur kardaş
MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
15:55 12.02.2023 (güncellendi: 16:10 12.02.2023) Abone ol
Sosyal medyada hesabından “Afgan biri enkazdan ceset çıkartıp, bileziğini almak için kolunu kesiyor” diye yayın yapan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı.
MasterChef yarışmasının 2018’deki şampiyonu Uğur Kardaş, Adıyaman’da deprem için kurtarma çalışmalarına katıldığı sırada sosyal medya hesabından yayın yaparak “Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip bileziğini çalmak için kolunu kesiyor” iddiasında bulunmuştu. Gözaltına alınan Kardaş ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı.