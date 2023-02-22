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Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T16:22+0300
2023-02-22T16:22+0300
politika
yaşar okuyan
chp
ihraç
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Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildiPartiden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ''İzmir'de en az 5-6 milletvekilini çıkaracaklarını söylüyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım'' demişti.
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yaşar okuyan, chp, ihraç
yaşar okuyan, chp, ihraç

Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi

16:22 22.02.2023
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi.
Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi
Partiden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.
Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ''İzmir'de en az 5-6 milletvekilini çıkaracaklarını söylüyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım'' demişti.
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