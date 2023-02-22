https://sputniknews.com.tr/20230222/yasar-okuyan-chpden-ihrac-edildi-1067378324.html

Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi

Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T16:22+0300

2023-02-22T16:22+0300

2023-02-22T16:22+0300

politika

yaşar okuyan

chp

ihraç

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Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildiPartiden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ''İzmir'de en az 5-6 milletvekilini çıkaracaklarını söylüyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım'' demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221020/ethem-sancak-besiktastan-ihrac-edildi-1062523534.html

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