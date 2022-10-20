https://sputniknews.com.tr/20221020/ethem-sancak-besiktastan-ihrac-edildi-1062523534.html

Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi

Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi

Disiplin Kurulu, eski AK Partili Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T13:46+0300

2022-10-20T13:46+0300

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spor

ethem sancak

beşiktaş

disiplin kurulu

ihraç

futbol

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'Beşiktaş'ın TMSF'ye düşebileceğini ve bu durumda satın alacağını' söylediği için disipline sevk edilen ünlü iş insanı Ethem Sancak için karar çıktı.Beşiktaş Disiplin Kurulu, siyah beyazlı kulübün üyelerinden ünlü iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı. Ajansspor'un haberine göre Disiplin kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti.Sancak, Beşiktaş hakkında 15 Haziran 2022'de TV100'de katıldığı "Aza Önce Konuştum" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220802/ethem-sancak-vatan-partisine-katildi-abdnin-planlarini-engelleyecek-stratejilere-sahip-1059406495.html

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ethem sancak, beşiktaş, disiplin kurulu, ihraç, futbol