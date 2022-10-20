Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221020/ethem-sancak-besiktastan-ihrac-edildi-1062523534.html
Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi
Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi
Disiplin Kurulu, eski AK Partili Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T13:46+0300
2022-10-20T13:46+0300
spor
ethem sancak
beşiktaş
disiplin kurulu
ihraç
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102972/49/1029724988_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fc4c385797b482a3cc7b835873b5187a.jpg
'Beşiktaş'ın TMSF'ye düşebileceğini ve bu durumda satın alacağını' söylediği için disipline sevk edilen ünlü iş insanı Ethem Sancak için karar çıktı.Beşiktaş Disiplin Kurulu, siyah beyazlı kulübün üyelerinden ünlü iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı. Ajansspor'un haberine göre Disiplin kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti.Sancak, Beşiktaş hakkında 15 Haziran 2022'de TV100'de katıldığı "Aza Önce Konuştum" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220802/ethem-sancak-vatan-partisine-katildi-abdnin-planlarini-engelleyecek-stratejilere-sahip-1059406495.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102972/49/1029724988_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_10a48980081b91ac0d5956b979541529.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ethem sancak, beşiktaş, disiplin kurulu, ihraç, futbol
ethem sancak, beşiktaş, disiplin kurulu, ihraç, futbol

Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi

13:46 20.10.2022
© AAEthem Sancak
Ethem Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Disiplin Kurulu, eski AK Partili Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti.
'Beşiktaş'ın TMSF'ye düşebileceğini ve bu durumda satın alacağını' söylediği için disipline sevk edilen ünlü iş insanı Ethem Sancak için karar çıktı.
Beşiktaş Disiplin Kurulu, siyah beyazlı kulübün üyelerinden ünlü iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı.
Ajansspor'un haberine göre Disiplin kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti.
Sancak, Beşiktaş hakkında 15 Haziran 2022'de TV100'de katıldığı "Aza Önce Konuştum" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
Ethem Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
POLİTİKA
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı: 'ABD'nin planlarını engelleyecek stratejilere sahip'
2 Ağustos, 13:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала