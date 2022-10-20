https://sputniknews.com.tr/20221020/ethem-sancak-besiktastan-ihrac-edildi-1062523534.html
Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi
Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi
Disiplin Kurulu, eski AK Partili Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T13:46+0300
2022-10-20T13:46+0300
2022-10-20T13:46+0300
spor
ethem sancak
beşiktaş
disiplin kurulu
ihraç
futbol
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'Beşiktaş'ın TMSF'ye düşebileceğini ve bu durumda satın alacağını' söylediği için disipline sevk edilen ünlü iş insanı Ethem Sancak için karar çıktı.Beşiktaş Disiplin Kurulu, siyah beyazlı kulübün üyelerinden ünlü iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı. Ajansspor'un haberine göre Disiplin kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti.Sancak, Beşiktaş hakkında 15 Haziran 2022'de TV100'de katıldığı "Aza Önce Konuştum" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220802/ethem-sancak-vatan-partisine-katildi-abdnin-planlarini-engelleyecek-stratejilere-sahip-1059406495.html
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ethem sancak, beşiktaş, disiplin kurulu, ihraç, futbol
ethem sancak, beşiktaş, disiplin kurulu, ihraç, futbol
Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi
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Disiplin Kurulu, eski AK Partili Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti.
'Beşiktaş'ın TMSF'ye düşebileceğini ve bu durumda satın alacağını' söylediği için disipline sevk edilen ünlü iş insanı Ethem Sancak için karar çıktı.
Beşiktaş Disiplin Kurulu, siyah beyazlı kulübün üyelerinden ünlü iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı.
Ajansspor'un haberine
göre Disiplin kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti.
Sancak, Beşiktaş hakkında 15 Haziran 2022'de TV100'de katıldığı "Aza Önce Konuştum" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.