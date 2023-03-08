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Noterlik ücretlerine yüzde 100 zam
Noterlik ücretlerine yüzde 100 zam
Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterlik işlemlerinden alınan ücretler artırıldı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T10:28+0300
2023-03-08T10:28+0300
ekonomi
noter
zam
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Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi. Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak. Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230304/motorine-zam-1067799056.html
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noter, zam, resmi gazete
noter, zam, resmi gazete

Noterlik ücretlerine yüzde 100 zam

10:28 08.03.2023
© AA / Noter, imza
Noter, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA /
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Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterlik işlemlerinden alınan ücretler artırıldı.
Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi.
Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar.
Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak.
Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı.
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