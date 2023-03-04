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https://sputniknews.com.tr/20230304/motorine-zam-1067799056.html
Motorine zam
Motorine zam
Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Yeni fiyatlandırma ile... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T11:51+0300
2023-03-04T11:53+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.54 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.48 TL'den satılıyor.
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benzin, motorin, zam
benzin, motorin, zam

Motorine zam

11:51 04.03.2023 (güncellendi: 11:53 04.03.2023)
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Yeni fiyatlandırma ile motorin grubuna 91 kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.54 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.48 TL'den satılıyor.
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