https://sputniknews.com.tr/20230304/motorine-zam-1067799056.html

Motorine zam

Motorine zam

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Yeni fiyatlandırma ile... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T11:51+0300

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ekonomi

benzin

motorin

zam

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.54 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.48 TL'den satılıyor.

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2023

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benzin, motorin, zam