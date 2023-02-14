CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremde kurtarma çalışmaları sürüyor: Can kaybı 31 binin üzerinde

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Can kaybı ise 31 bin 974'e yükseldi.