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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/canli--kahramanmaras-merkezli-depremde-arama-kurtarma-calismalari-suruyor-can-kaybi-31in-uzerinde-1067033189.html
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremde kurtarma çalışmaları sürüyor: Can kaybı 31 binin üzerinde
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremde kurtarma çalışmaları sürüyor: Can kaybı 31 binin üzerinde
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
arama kurtarma
hatay
can kaybı
yardım
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deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremde kurtarma çalışmaları sürüyor: Can kaybı 31 binin üzerinde

16:53 14.02.2023 (güncellendi: 17:50 14.02.2023)
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Can kaybı ise 31 bin 974'e yükseldi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından sağ çıkardığı insan sayısının 8 binin üzerinde olduğunu belirtti.
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | 10 ili vuran depremlerde 9. gün: Can kaybı 31 bin 974'e yükseldi
06:44
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17:45 14.02.2023
Sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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17:44
17:33 14.02.2023
Şanlıurfa'da 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı.
17:27 14.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay kent merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
GÖRÜŞ
‘Geleneksel değerleri güçlü olan ülkeler, Türkiye’yi yardım faaliyetlerinde ön saflarda yer alıyor’
17:25
17:24 14.02.2023
Emre Aşık, milli takım formasını depremzedeler için hediye etti
Galatasaray’ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek amacıyla Nef Stadyumu’nda yürüttüğü yardım çalışmalarına, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Emre Aşık da katıldı. Aşık, stadyumdaki yardım merkezine gelerek malzemelerin paketlenmesine destek verdi.
Eski milli futbolcu, ayrıca açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılılar tarafından düzenlenecek müzayedeye 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını hediye etti.
17:08 14.02.2023
İngiltere'de Rum Ortodoks kiliselerinde depremzedeler için bağış toplandı
İngiltere'deki Rum Ortodoks Kilisesi yönetiminin 'bağış yapın' çağrısının ardından Londra'daki Saint Anargye Kilisesi'ndeki pazar ayinine katılan kilise mensupları, depremzedeler için bağış topladı.
Pazar ayininde konuşan Rahip Chrysostom Tympas, "Depremden etkilenen Türkiye'de yaşananlardan ötürü çok üzgünüz" dedi.
Depremden milyonlarca insanın etkilendiğini belirten Tympas, "Depremden zarar gören ve sonrasında da sıkıntı çekmeye devam edecek insanlar için lütfen cömertçe bağış yapın" ifadelerini kullandı.
17:01 14.02.2023
Depremin 205. saatinde 35 yaşında bir kadın enkazdan sağ kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta İsabey Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki kadın, depremin 205. saatinde kurtarıldı.
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