CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremde kurtarma çalışmaları sürüyor: Can kaybı 31 binin üzerinde

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından sağ çıkardığı insan sayısının 8 binin üzerinde olduğunu belirtti.
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: