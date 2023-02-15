https://sputniknews.com.tr/20230215/madonnadan-deprem-paylasimi-bagis-yapmak-icin-en-iyi-yer-ahbap-1067047272.html
Madonna'dan deprem paylaşımı: 'Bağış için en iyi yer Ahbap'
Madonna'dan deprem paylaşımı: 'Bağış için en iyi yer Ahbap'
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna sosyal medya hesabından Türkiye ve Suriye'deki depremlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. "Bu sonu olmayan depremde büyük kayıp ve... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T00:28+0300
2023-02-15T00:28+0300
2023-02-15T00:46+0300
madonna
ahbap derneği
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
instagram
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Dünyadan Türkiye'deki depremlerle ilgili destek mesajları gelmeye devam ediyor. Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Madonna da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlere dikkat çekti.Sevgililer Günü'nde herkesin aşktan bahsettiğini belirten Madonna paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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madonna, ahbap derneği, deprem, instagram
madonna, ahbap derneği, deprem, instagram
Madonna'dan deprem paylaşımı: 'Bağış için en iyi yer Ahbap'
00:28 15.02.2023 (güncellendi: 00:46 15.02.2023) Abone ol
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna sosyal medya hesabından Türkiye ve Suriye'deki depremlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. "Bu sonu olmayan depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi gönderelim" ifadesini kullanan Madonna "Bağış için en iyi yer Ahbap" dedi.
Dünyadan Türkiye'deki depremlerle ilgili destek mesajları gelmeye devam ediyor. Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Madonna da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlere dikkat çekti.
Sevgililer Günü'nde herkesin aşktan bahsettiğini belirten Madonna paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgililer Günü'nde herkes aşk hakkında konuşuyor. Bu sonu olmayan depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi gönderelim. Çok sayıda insan orada evlerini ve işlerini kaybetti, sevdiklerini kaybedenlerden bahsetmeye gerek bile yok. Bütün şehirler silindi. Bu kalp kırıcı. Bağış yapmak için en iyi yer Ahbap.org."