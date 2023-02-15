Madonna'dan deprem paylaşımı: 'Bağış için en iyi yer Ahbap'

"Sevgililer Günü'nde herkes aşk hakkında konuşuyor. Bu sonu olmayan depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi gönderelim. Çok sayıda insan orada evlerini ve işlerini kaybetti, sevdiklerini kaybedenlerden bahsetmeye gerek bile yok. Bütün şehirler silindi. Bu kalp kırıcı. Bağış yapmak için en iyi yer Ahbap.org."