https://sputniknews.com.tr/20230214/haluk-levent-ahbapi-denetleyecek-yerli-kurulusu-acikladi-1067046514.html

Haluk Levent, AHBAP'ı denetleyecek yerli kuruluşu açıkladı

Haluk Levent, AHBAP'ı denetleyecek yerli kuruluşu açıkladı

Sanatçı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, deprem yardımlarının takip edilmesi için anlaştıkları yerli denetçinin Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T23:53+0300

2023-02-14T23:53+0300

2023-02-14T23:54+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

haluk levent

deprem

denetim

firma

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

ahbap derneği

yardım

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Haluk Levent, Ahbap'a yapılan deprem yardımlarının nereye harcandığını denetleyecek bağımsız yerli kuruluşu açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bağımsız yerli denetçinin Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) olduğunu duyurdu.Haluk Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Uluslararası denetim şirketlerini ve Türk denetim şirketini bugün açıklayacağımızı belirtmiştik. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tüm satın almalar süresince Ahbap’ı denetleyecek. Yurtdışı firmasını 4 saate açıklayacağız."TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da denetimi ücretsiz olarak yapacaklarını belirterek, "Ahbap Derneği şeffaf bir şekilde denetim talep etti. Biz de bu denetimi ücretsiz olarak yerine getireceğimizi memnuniyetle bildirdik. Hep birlikte depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız…" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230214/ahbap-ankara-il-baskani-mhpli-vekilin-kizi-cikti-1067027688.html

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haluk levent, deprem, denetim, firma, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, yardım