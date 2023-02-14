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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/haluk-levent-ahbapi-denetleyecek-yerli-kurulusu-acikladi-1067046514.html
Haluk Levent, AHBAP'ı denetleyecek yerli kuruluşu açıkladı
Haluk Levent, AHBAP'ı denetleyecek yerli kuruluşu açıkladı
Sanatçı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, deprem yardımlarının takip edilmesi için anlaştıkları yerli denetçinin Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T23:53+0300
2023-02-14T23:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
haluk levent
deprem
denetim
firma
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
yardım
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Haluk Levent, Ahbap'a yapılan deprem yardımlarının nereye harcandığını denetleyecek bağımsız yerli kuruluşu açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bağımsız yerli denetçinin Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) olduğunu duyurdu.Haluk Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Uluslararası denetim şirketlerini ve Türk denetim şirketini bugün açıklayacağımızı belirtmiştik. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tüm satın almalar süresince Ahbap’ı denetleyecek. Yurtdışı firmasını 4 saate açıklayacağız."TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da denetimi ücretsiz olarak yapacaklarını belirterek, "Ahbap Derneği şeffaf bir şekilde denetim talep etti. Biz de bu denetimi ücretsiz olarak yerine getireceğimizi memnuniyetle bildirdik. Hep birlikte depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız…" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/ahbap-ankara-il-baskani-mhpli-vekilin-kizi-cikti-1067027688.html
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haluk levent, deprem, denetim, firma, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, yardım
haluk levent, deprem, denetim, firma, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, yardım

Haluk Levent, AHBAP'ı denetleyecek yerli kuruluşu açıkladı

23:53 14.02.2023 (güncellendi: 23:54 14.02.2023)
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Sanatçı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, deprem yardımlarının takip edilmesi için anlaştıkları yerli denetçinin Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği olduğunu duyurdu.
Haluk Levent, Ahbap'a yapılan deprem yardımlarının nereye harcandığını denetleyecek bağımsız yerli kuruluşu açıkladı.
Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bağımsız yerli denetçinin Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) olduğunu duyurdu.
Haluk Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası denetim şirketlerini ve Türk denetim şirketini bugün açıklayacağımızı belirtmiştik. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tüm satın almalar süresince Ahbap’ı denetleyecek. Yurtdışı firmasını 4 saate açıklayacağız."
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da denetimi ücretsiz olarak yapacaklarını belirterek, "Ahbap Derneği şeffaf bir şekilde denetim talep etti. Biz de bu denetimi ücretsiz olarak yerine getireceğimizi memnuniyetle bildirdik. Hep birlikte depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız…" dedi.
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