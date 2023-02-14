Türkiye
SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230214/ahbap-ankara-il-baskani-mhpli-vekilin-kizi-cikti-1067027688.html
Ahbap Ankara İl Başkanı MHP’li vekilin kızı çıktı
Ahbap Ankara İl Başkanı MHP’li vekilin kızı çıktı
Ahbap'ın Ankara İl Başkanı'nın MHP Milletvekili Varlı’nın kızı olduğu ortaya çıktı. Varlı'nın geçtiğimiz yıl nikah şahidinin de Bahçeli olduğu öğrenildi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T15:19+0300
2023-02-14T15:19+0300
politika
devlet bahçeli
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067027542_0:46:681:429_1920x0_80_0_0_4596b3c467be2ea87302036aa091e9d5.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem için yardım toplayan ve çalışmalar yapan AHBAP'ı ve Babala TV'yi bugünkü grup toplantısında eleştirdi.MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Hilal Varlı Şen'in şu an Ahbap’ın Ankara İl Başkanı olduğu ortaya çıktı. AHBAP Ankara'nın Twitter hesabının da Hilal Varlı'yı takip ettiği görüldü.Ahbap Ankara'nın sosyal medya hesabında Hilal Varlı ve Haluk Levent'in birlikte çekildiği bir fotoğrafın paylaşılarak, "Genel Başkanımız ile Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bize eşlik ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevginin ve gerçeğin peşindeyiz" denildiği ortaya çıktı.Bahçeli nikah şahidi olmuştuHilal Varlı, geçtiğimiz yılın ekim ayında Sadık Can Şen ile evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapmış, nikahını MHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kıymıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067027542_0:0:681:511_1920x0_80_0_0_d036dbff17d08d48fe796e4a02ac2883.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Ahbap Ankara İl Başkanı MHP’li vekilin kızı çıktı

15:19 14.02.2023
© Fotoğraf : Twitter/Ahbap AnkaraAhbap Ankara İl Başkanı MHP’li vekilin kızı çıktı
Ahbap Ankara İl Başkanı MHP’li vekilin kızı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Fotoğraf : Twitter/Ahbap Ankara
Abone olTelegram
Ahbap'ın Ankara İl Başkanı'nın MHP Milletvekili Varlı’nın kızı olduğu ortaya çıktı. Varlı'nın geçtiğimiz yıl nikah şahidinin de Bahçeli olduğu öğrenildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem için yardım toplayan ve çalışmalar yapan AHBAP'ı ve Babala TV'yi bugünkü grup toplantısında eleştirdi.
MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Hilal Varlı Şen'in şu an Ahbap’ın Ankara İl Başkanı olduğu ortaya çıktı. AHBAP Ankara'nın Twitter hesabının da Hilal Varlı'yı takip ettiği görüldü.
Ahbap Ankara'nın sosyal medya hesabında Hilal Varlı ve Haluk Levent'in birlikte çekildiği bir fotoğrafın paylaşılarak, "Genel Başkanımız ile Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bize eşlik ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevginin ve gerçeğin peşindeyiz" denildiği ortaya çıktı.

Bahçeli nikah şahidi olmuştu

Hilal Varlı, geçtiğimiz yılın ekim ayında Sadık Can Şen ile evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapmış, nikahını MHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kıymıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала