https://sputniknews.com.tr/20230214/ahbap-ankara-il-baskani-mhpli-vekilin-kizi-cikti-1067027688.html

Ahbap Ankara İl Başkanı MHP’li vekilin kızı çıktı

Ahbap Ankara İl Başkanı MHP’li vekilin kızı çıktı

Ahbap'ın Ankara İl Başkanı'nın MHP Milletvekili Varlı’nın kızı olduğu ortaya çıktı. Varlı'nın geçtiğimiz yıl nikah şahidinin de Bahçeli olduğu öğrenildi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T15:19+0300

2023-02-14T15:19+0300

2023-02-14T15:19+0300

politika

devlet bahçeli

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

ahbap derneği

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem için yardım toplayan ve çalışmalar yapan AHBAP'ı ve Babala TV'yi bugünkü grup toplantısında eleştirdi.MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Hilal Varlı Şen'in şu an Ahbap’ın Ankara İl Başkanı olduğu ortaya çıktı. AHBAP Ankara'nın Twitter hesabının da Hilal Varlı'yı takip ettiği görüldü.Ahbap Ankara'nın sosyal medya hesabında Hilal Varlı ve Haluk Levent'in birlikte çekildiği bir fotoğrafın paylaşılarak, "Genel Başkanımız ile Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bize eşlik ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevginin ve gerçeğin peşindeyiz" denildiği ortaya çıktı.Bahçeli nikah şahidi olmuştuHilal Varlı, geçtiğimiz yılın ekim ayında Sadık Can Şen ile evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapmış, nikahını MHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kıymıştı.

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Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)