https://sputniknews.com.tr/20230214/naci-gorurden-cumhurbaskani-erdogana-hemen-insaata-baslanmamali-1067045030.html

Naci Görür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hemen inşaata başlanmamalı

Naci Görür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hemen inşaata başlanmamalı

Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım yaşanan bölgelere ilişkin, "Enkaz kaldırmanın ardından inşaat... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T23:06+0300

2023-02-14T23:06+0300

2023-02-14T23:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

naci görür

recep tayyip erdoğan

maraş

kahramanmaraş

deprem

uyarı

twitter

toki

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Erdoğan'ın bugün Kabine toplantısı sonrası "Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlıyoruz" açıklamasına ilişkin yaptığı paylaşımda Görür, "Bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı" dedi. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230213/prof-dr-naci-gorur-istanbulda-deprem-olma-olasiligi-artti-diye-dusunuyoruz-1066982393.html

maraş

kahramanmaraş

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naci görür, recep tayyip erdoğan, maraş, kahramanmaraş, deprem, uyarı, twitter , toki