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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/naci-gorurden-cumhurbaskani-erdogana-hemen-insaata-baslanmamali-1067045030.html
Naci Görür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hemen inşaata başlanmamalı
Naci Görür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hemen inşaata başlanmamalı
Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım yaşanan bölgelere ilişkin, "Enkaz kaldırmanın ardından inşaat... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T23:06+0300
2023-02-14T23:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
naci görür
recep tayyip erdoğan
maraş
kahramanmaraş
deprem
uyarı
twitter
toki
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Erdoğan'ın bugün Kabine toplantısı sonrası "Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlıyoruz" açıklamasına ilişkin yaptığı paylaşımda Görür, "Bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı" dedi. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230213/prof-dr-naci-gorur-istanbulda-deprem-olma-olasiligi-artti-diye-dusunuyoruz-1066982393.html
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naci görür, recep tayyip erdoğan, maraş, kahramanmaraş, deprem, uyarı, twitter , toki
naci görür, recep tayyip erdoğan, maraş, kahramanmaraş, deprem, uyarı, twitter , toki

Naci Görür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hemen inşaata başlanmamalı

23:06 14.02.2023
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım yaşanan bölgelere ilişkin, "Enkaz kaldırmanın ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız" sözlerinin akabinde uyarıda bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın bugün Kabine toplantısı sonrası "Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlıyoruz" açıklamasına ilişkin yaptığı paylaşımda Görür, "Bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı" dedi.
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Televizyondan duydum; Sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde kalıcı konutlara bir an önce başlanacağını duyurdu. İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama naçizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim. Sevgiyle...''

Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da deprem olma olasılığı arttı diye düşünüyoruz
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