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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/canli--10-ili-vuran-depremlerde-9-gun-can-kaybi-31-binin-uzerinde-1066999005.html
CANLI | 10 ili vuran depremlerde 9. gün: Can kaybı 31 binin üzerinde
CANLI | 10 ili vuran depremlerde 9. gün: Can kaybı 31 binin üzerinde
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T06:44+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türkiye
malatya
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini, 158 bin 165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.
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deprem, türkiye, malatya
deprem, türkiye, malatya

CANLI | 10 ili vuran depremlerde 9. gün: Can kaybı 31 binin üzerinde

06:44 14.02.2023
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay kent merkezi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay kent merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Felakette can kaybı 31 bin 643'e yükseldi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini, 158 bin 165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.
Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.
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