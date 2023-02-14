https://sputniknews.com.tr/20230214/canli--10-ili-vuran-depremlerde-9-gun-can-kaybi-31-binin-uzerinde-1066999005.html

CANLI | 10 ili vuran depremlerde 9. gün: Can kaybı 31 binin üzerinde

CANLI | 10 ili vuran depremlerde 9. gün: Can kaybı 31 binin üzerinde

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T06:44+0300

2023-02-14T06:44+0300

2023-02-14T06:44+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

türkiye

malatya

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini, 158 bin 165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.

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deprem, türkiye, malatya