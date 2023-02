https://sputniknews.com.tr/20230214/sanatci-sabahat-akkiraz-depremde-yakinini-kaybettigini-duyurdu-1067031393.html

Sanatçı Sabahat Akkiraz depremde yakınını kaybettiğini duyurdu

Sanatçı Sabahat Akkiraz depremde yakınını kaybettiğini duyurdu

Türk Halk Müziği'nin ünlü isimlerinden Sabahat Akkiraz, depremde bir yakınını kaybettiğini duyurarak "Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Yüreğim... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T16:12+0300

2023-02-14T16:12+0300

2023-02-14T16:12+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

sabahat akkiraz

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067031232_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_a9840e3c9ab010dd4f64683cf6ea45ee.jpg

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler arasında Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın bir yakının da bulunduğu öğrenildi.Akkiraz, depremde hayatını kaybeden ablasını Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti."Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sabahat akkiraz, deprem