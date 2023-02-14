https://sputniknews.com.tr/20230214/sanatci-sabahat-akkiraz-depremde-yakinini-kaybettigini-duyurdu-1067031393.html
Sanatçı Sabahat Akkiraz depremde yakınını kaybettiğini duyurdu
Sanatçı Sabahat Akkiraz depremde yakınını kaybettiğini duyurdu
Türk Halk Müziği'nin ünlü isimlerinden Sabahat Akkiraz, depremde bir yakınını kaybettiğini duyurarak "Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Yüreğim... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T16:12+0300
2023-02-14T16:12+0300
2023-02-14T16:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
sabahat akkiraz
deprem
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Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler arasında Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın bir yakının da bulunduğu öğrenildi.Akkiraz, depremde hayatını kaybeden ablasını Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti."Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."
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sabahat akkiraz, deprem
Sanatçı Sabahat Akkiraz depremde yakınını kaybettiğini duyurdu
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Türk Halk Müziği'nin ünlü isimlerinden Sabahat Akkiraz, depremde bir yakınını kaybettiğini duyurarak "Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla" dedi.
Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler arasında Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın bir yakının da bulunduğu öğrenildi.
Akkiraz, depremde hayatını kaybeden ablasını Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti.
"Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."