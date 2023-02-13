CANLI | Yüzyılın afetinde ilk hafta geride bırakıldı: Can kaybı 31 bini geçti

Yardımlarla geçinen Azerbaycanlı yaşlı kadın cebindeki son parayı AFAD’a gönderdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de maddi durumu iyi olmayan ve insanların yardımlarıyla hayatını sürdüren 77 yaşındaki Sekine Kerimova, cebinde biriktirdiği son parayı Türkiye’deki depremzedelere yardım için AFAD’a gönderdi. Kesesinde bulunan parayı Türkiye'ye yardım amacıyla bağışladığını söyleyen Kerimova, "Onlara kurban olurum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Onları, çocukları gördüğümde çok kötü oldum. Cebimdeki 50 manatı onlara yardım olarak gönderdim" diye konuştu.

Yardımlarla geçinen 77 yaşındaki Azerbaycanlı kadın son parasını AFAD’a gönderdi: Cebimdeki 50 manatı yardım olarak gönderdim. Onlara kurban olurumhttps://t.co/udtyHMGGCi pic.twitter.com/nGvac0PL75 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 13, 2023

Her sabah işe giderken yaşlı kadını gören ve Kerimova'nın yardımını AFAD’a göndermek için kendisine yardımcı olan Orhan Halil ise, "Sekine Hanım başka insanların yardımlarıyla geçinen, onların maddi desteğiyle hayat mücadelesi veren bir kadın. Bu sabah işe geldiğimde yine onu gördüm. Beni yanına çağırarak 'Cebimde son bir 50 manatım var' dedi. Parasını, Türkiye’deki depremzedelere yardım için göndermek istediğini söyledi. Ben ilk önce almak istemedim ancak kalbini kırmak istemediğim için parayı aldım. Ardından da banka üzerinden AFAD’a bağışta bulundum" dedi.