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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/canli--yuzyilin-afetinde-ilk-hafta-geride-birakildi-can-kaybi-31-bini-gecti-1066974248.html
CANLI | Yüzyılın afetinde ilk hafta geride bırakıldı: Can kaybı 31 bini geçti
CANLI | Yüzyılın afetinde ilk hafta geride bırakıldı: Can kaybı 31 bini geçti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
adıyaman
hatay
gaziantep
adana
can kaybı
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | Yüzyılın afetinde ilk hafta geride bırakıldı: Can kaybı 31 bini geçti

16:43 13.02.2023
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Felakette can kaybı 31 bin 643'e yükseldi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini, 158 bin 165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.
Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Yüzyılın afetinde bir hafta geride kaldı: Can kaybı 31 bin 643'e yükseldi
06:48
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Başlıklar
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17:27 13.02.2023
Kahramanmaraş'ta 39 yaşındaki Hatice Akan depremin 180. saatinde kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta ekipler, 12 Şubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Altinköşk Apartmanı’nda enkaz altında kalan 39 yaşındaki Hatice Akan’ı depremin 180. saatinde kurtardı.
17:12 13.02.2023
IKBY'den Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 32 tır yardım
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sivil toplum kuruluşları, depremlerden zarar görenler için 32 tır yardım topladı.
Bahteveri, Hana ve İnsani Rabıta kurumlarının yardım kampanyasını yürüten Aso Hamit, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 32 tır yardım gönderdiklerini söyledi.
Yardımların battaniye, soba, giysi, mama, süt ve diğer gıda ürünlerinden oluştuğunu aktaran Hamit, daha önce 3 gün süreceği açıklanan kampanyanın devam ettiğini belirtti.
16:58 13.02.2023
Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün tutuklandı.
16:53 13.02.2023
Adıyaman’da 2 torunu ve gelini enkaz altında can veren Naile Işık, halen enkaz altında olan oğluna ulaşmaya çalışıyor. Torunlarının elbisesine sarılarak feryat eden Işık, enkazda halen çalışma yapılmadığını belirterek “Sesimi kimseye duyuramıyorum” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
2 torunu ve gelini enkaz altında can verdi, oğlu halen enkaz altında: Sesimi kimseye duyuramıyorum
16:48
16:51 13.02.2023
Helikopterler peş peşe havalandı, köylüler askerleri bayrakla karşılayıp sarıldı
Jandarma Genel Komutanlığı depremin vurduğu 10 şehirde karayolu ulaşımının sağlanamadığı köylere helikopterlerle havadan insani yardım malzemesi sevk ediyor.
Köylerde insani yardım ve çadır getiren jandarma helikopterlerini gören depremzede köylüler onları Türk bayrakları ile karşılayıp kucaklaşması duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.
16:46 13.02.2023
Yardımlarla geçinen Azerbaycanlı yaşlı kadın cebindeki son parayı AFAD’a gönderdi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de maddi durumu iyi olmayan ve insanların yardımlarıyla hayatını sürdüren 77 yaşındaki Sekine Kerimova, cebinde biriktirdiği son parayı Türkiye’deki depremzedelere yardım için AFAD’a gönderdi. Kesesinde bulunan parayı Türkiye'ye yardım amacıyla bağışladığını söyleyen Kerimova, "Onlara kurban olurum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Onları, çocukları gördüğümde çok kötü oldum. Cebimdeki 50 manatı onlara yardım olarak gönderdim" diye konuştu.
Her sabah işe giderken yaşlı kadını gören ve Kerimova'nın yardımını AFAD’a göndermek için kendisine yardımcı olan Orhan Halil ise, "Sekine Hanım başka insanların yardımlarıyla geçinen, onların maddi desteğiyle hayat mücadelesi veren bir kadın. Bu sabah işe geldiğimde yine onu gördüm. Beni yanına çağırarak 'Cebimde son bir 50 manatım var' dedi. Parasını, Türkiye’deki depremzedelere yardım için göndermek istediğini söyledi. Ben ilk önce almak istemedim ancak kalbini kırmak istemediğim için parayı aldım. Ardından da banka üzerinden AFAD’a bağışta bulundum" dedi.
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