https://sputniknews.com.tr/20230213/bakanlik-yalanladi-josef-de-souzanin-depremzede-cocugu-evlat-edindigi-iddialari-dogru-degil-1066993810.html
Bakanlık yalanladı: Josef de Souza'nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddiaları doğru değil
Bakanlık yalanladı: Josef de Souza'nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddiaları doğru değil
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin doğru olmadığını... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T23:34+0300
2023-02-13T23:34+0300
2023-02-13T23:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
josef de souza
deprem
evlatlık
beşiktaş
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
kahramanmaraş
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Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Mersin'deki depremzedeleri ziyaret ederek çocuklara hediye verdi. Ardından sosyal medyada Souza'nın depremzede bir çocuğu evlat edineceği iddiaları ortaya çıktı.Atılan iddiaların ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, depremden etkilenen çocukların şu aşamada evlat edinilmesinin mümkün olmadığı söylendi.Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Josef de Souza isimli futbolcunun depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberler üzerine bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
https://sputniknews.com.tr/20230213/ozel-okullar-depremden-etkilenen-20-bin-ogrenci-icin-68-ildeki-okullarda-ucretsiz-kontenjan-acti-1066988562.html
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josef de souza, deprem, evlatlık, beşiktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kahramanmaraş
josef de souza, deprem, evlatlık, beşiktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kahramanmaraş
Bakanlık yalanladı: Josef de Souza'nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddiaları doğru değil
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin doğru olmadığını duyurdu.
Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Mersin'deki depremzedeleri ziyaret ederek çocuklara hediye verdi. Ardından sosyal medyada Souza'nın depremzede bir çocuğu evlat edineceği iddiaları ortaya çıktı.
Atılan iddiaların ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, depremden etkilenen çocukların şu aşamada evlat edinilmesinin mümkün olmadığı söylendi.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Josef de Souza isimli futbolcunun depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberler üzerine bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."