Özel okullar, depremden etkilenen 20 bin öğrenci için 68 ildeki okullarda ücretsiz kontenjan açtı

"İlave olarak, velilerimizin desteği ile evlerde, yazlıklarda ya da otellerde barınma imkanı olmayan ailelere destek verilecek. Öncelik, evini, gelirini ve yüz yüze eğitim imkanını tamamen kaybetmiş ailelere verilecek. Proje koordinatörümüz Gökhan Ünlüer ve ekibi 7 gün 24 saatlik bir çalışma temposuyla sistemi sürekli geliştiriyorlar. Birkaç gün içerisinde çok daha yüksek kontenjan sayılarına ulaşmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında, dönem sonuna kadar verilecek bu desteğin uzun vadeli hale gelmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Yine özel öğretim kursları ve özel eğitim kurumları da birkaç gün içerisinde sisteme dahil olacaklar ve depremzede ailelere desteğimiz katlanarak artacak."