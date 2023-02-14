Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/dunyaca-unlu-sarkici-ricky-martin-deprem-magdurlari-icin-destek-istedi-1066996038.html
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, deprem mağdurları için destek istedi
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, deprem mağdurları için destek istedi
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T00:50+0300
2023-02-14T00:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ricky martin
deprem
suriye
türkiye
video
instagram
çağrı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103823/75/1038237516_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a738df25d7173b82134931a7df4431ef.jpg
Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor" dedi.Sanatçılığın yanında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, "Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.Latin popunun kralı olarak bilinen sanatçı, 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle şöhret kazandı, Grammy ve Latin Grammy ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230213/merih-demiralin-yardim-kampanyasindaki-bagis-miktari-75-milyon-lirayi-asti-1066993244.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103823/75/1038237516_128:0:1088:720_1920x0_80_0_0_a4e34652563f7fbc5109681018826f2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ricky martin, deprem, suriye, türkiye, video, instagram, çağrı
ricky martin, deprem, suriye, türkiye, video, instagram, çağrı

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, deprem mağdurları için destek istedi

00:50 14.02.2023
© Fotoğraf : InstagramRicky Martin
Ricky Martin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Fotoğraf : Instagram
Abone olTelegram
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu.
Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor" dedi.
Sanatçılığın yanında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, "Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.
Latin popunun kralı olarak bilinen sanatçı, 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle şöhret kazandı, Grammy ve Latin Grammy ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.
FIFA 23'teki en iyi Türk futbolcular belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7.5 milyon lirayı aştı
Dün, 23:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала