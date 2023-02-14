https://sputniknews.com.tr/20230214/dunyaca-unlu-sarkici-ricky-martin-deprem-magdurlari-icin-destek-istedi-1066996038.html
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, deprem mağdurları için destek istedi
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, deprem mağdurları için destek istedi
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T00:50+0300
2023-02-14T00:50+0300
2023-02-14T00:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ricky martin
deprem
suriye
türkiye
video
instagram
çağrı
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Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor" dedi.Sanatçılığın yanında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, "Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.Latin popunun kralı olarak bilinen sanatçı, 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle şöhret kazandı, Grammy ve Latin Grammy ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230213/merih-demiralin-yardim-kampanyasindaki-bagis-miktari-75-milyon-lirayi-asti-1066993244.html
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ricky martin, deprem, suriye, türkiye, video, instagram, çağrı
ricky martin, deprem, suriye, türkiye, video, instagram, çağrı
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, deprem mağdurları için destek istedi
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Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu.
Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor" dedi.
Sanatçılığın yanında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, "Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.
Latin popunun kralı olarak bilinen sanatçı, 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle şöhret kazandı, Grammy ve Latin Grammy ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.