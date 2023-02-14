https://sputniknews.com.tr/20230214/dunyaca-unlu-sarkici-ricky-martin-deprem-magdurlari-icin-destek-istedi-1066996038.html

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, deprem mağdurları için destek istedi

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, deprem mağdurları için destek istedi

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

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2023-02-14T00:50+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ricky martin

deprem

suriye

türkiye

video

instagram

çağrı

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Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor" dedi.Sanatçılığın yanında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, "Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.Latin popunun kralı olarak bilinen sanatçı, 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle şöhret kazandı, Grammy ve Latin Grammy ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230213/merih-demiralin-yardim-kampanyasindaki-bagis-miktari-75-milyon-lirayi-asti-1066993244.html

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ricky martin, deprem, suriye, türkiye, video, instagram, çağrı