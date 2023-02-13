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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/merih-demiralin-yardim-kampanyasindaki-bagis-miktari-75-milyon-lirayi-asti-1066993244.html
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7.5 milyon lirayı aştı
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7.5 milyon lirayı aştı
İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T23:19+0300
2023-02-13T23:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
merih demiral
futbolcu
forma
deprem
forma satışı
yardım
kahramanmaraş
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Merih Demiral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkarılan Karim Benzema ve Harry Kane formalarının 1 milyon 250 bin liraya satıldığını belirterek, "Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı" ifadesini kullandı.Milli futbolcunun girişimiyle Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Erling Haaland, Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo, Roma'dan Paulo Dybala, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi ünlü oyuncuların imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/thy-kabin-ekibi-donus-ucusunda-ispanyol-arama-kurtarma-ekibine-tesekkur-etti-1066992197.html
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merih demiral, futbolcu, forma, deprem, forma satışı, yardım, kahramanmaraş
merih demiral, futbolcu, forma, deprem, forma satışı, yardım, kahramanmaraş

Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7.5 milyon lirayı aştı

23:19 13.02.2023
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© AA
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İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 7 milyon 550 bin liraya ulaştı.
Merih Demiral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkarılan Karim Benzema ve Harry Kane formalarının 1 milyon 250 bin liraya satıldığını belirterek, "Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı" ifadesini kullandı.
Milli futbolcunun girişimiyle Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Erling Haaland, Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo, Roma'dan Paulo Dybala, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi ünlü oyuncuların imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı.
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