https://sputniknews.com.tr/20230213/merih-demiralin-yardim-kampanyasindaki-bagis-miktari-75-milyon-lirayi-asti-1066993244.html

Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7.5 milyon lirayı aştı

Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 7.5 milyon lirayı aştı

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T23:19+0300

2023-02-13T23:19+0300

2023-02-13T23:19+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

merih demiral

futbolcu

forma

deprem

forma satışı

yardım

kahramanmaraş

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Merih Demiral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkarılan Karim Benzema ve Harry Kane formalarının 1 milyon 250 bin liraya satıldığını belirterek, "Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı" ifadesini kullandı.Milli futbolcunun girişimiyle Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Erling Haaland, Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo, Roma'dan Paulo Dybala, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi ünlü oyuncuların imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı.

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merih demiral, futbolcu, forma, deprem, forma satışı, yardım, kahramanmaraş