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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/thy-kabin-ekibi-donus-ucusunda-ispanyol-arama-kurtarma-ekibine-tesekkur-etti-1066992197.html
THY kabin ekibi, dönüş uçuşunda İspanyol arama kurtarma ekibine teşekkür etti
THY kabin ekibi, dönüş uçuşunda İspanyol arama kurtarma ekibine teşekkür etti
Türk Hava Yolları (THY) kabin ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekibine ülkelerine dönüş uçuşunda 'ay... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T22:35+0300
2023-02-13T22:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
ispanya
arama kurtarma
ekip
thy
türk hava yolları (thy)
teşekkür
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Türkiye'nin acil durum çağrısıyla İspanya'dan gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekip, THY'nin TK1357 sefer sayılı İstanbul-Madrid uçuşuyla ülkelerine döndü.Bu uçuşta İspanyol ekibine teşekkür etmek isteyen THY'nin kokpit ve kabin ekibi, yolculara verilen yastığın bir yüzüne ay yıldız çizip İngilizce olarak 'With the gratitude of THY Cabin Crew' (THY kabin ekibinden teşekkürlerle) yazdı.Yastığın diğer yüzüne ise kabin ve kokpit ekibinin isimlerinin yazılı olduğu bröveleri takılarak İspanyol arama kurtarma ekibine hediye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/almanyada-depremzedeler-icin-toplanan-yardim-malzemeleri-kundaklandi-1066991699.html
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türkiye, ispanya, arama kurtarma, ekip, thy, türk hava yolları (thy), teşekkür
türkiye, ispanya, arama kurtarma, ekip, thy, türk hava yolları (thy), teşekkür

THY kabin ekibi, dönüş uçuşunda İspanyol arama kurtarma ekibine teşekkür etti

22:35 13.02.2023
© AATürk Hava Yolları (THY) kabin ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekibine ülkelerine dönüş uçuşunda 'ay yıldız ve teşekkürler' işlemeli yastık hediye etti.
Türk Hava Yolları (THY) kabin ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekibine ülkelerine dönüş uçuşunda 'ay yıldız ve teşekkürler' işlemeli yastık hediye etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY) kabin ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekibine ülkelerine dönüş uçuşunda 'ay yıldız ve teşekkürler' işlemeli yastık hediye etti.
Türkiye'nin acil durum çağrısıyla İspanya'dan gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekip, THY'nin TK1357 sefer sayılı İstanbul-Madrid uçuşuyla ülkelerine döndü.
Bu uçuşta İspanyol ekibine teşekkür etmek isteyen THY'nin kokpit ve kabin ekibi, yolculara verilen yastığın bir yüzüne ay yıldız çizip İngilizce olarak 'With the gratitude of THY Cabin Crew' (THY kabin ekibinden teşekkürlerle) yazdı.
Yastığın diğer yüzüne ise kabin ve kokpit ekibinin isimlerinin yazılı olduğu bröveleri takılarak İspanyol arama kurtarma ekibine hediye edildi.
Almanya'dan Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek yardımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Almanya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kundaklandı
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