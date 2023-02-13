https://sputniknews.com.tr/20230213/kirgizistandan-ucuncu-arama-kurtarma-ve-saglik-ekibi-gonderilen-otag-sayisi-124-oldu-1066993992.html
Kırgızistan'dan üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibi: Gönderilen otağ sayısı 124 oldu
Kırgızistan'dan üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibi: Gönderilen otağ sayısı 124 oldu
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kırgızistan Acil Durumlar ve Sağlık bakanlıklarına bağlı üçüncü arama kurtarma ve sağlık... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T23:46+0300
2023-02-13T23:46+0300
2023-02-13T23:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kırgızistan
otağı
deprem
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Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere arama kurtarma ve sağlık ekibi için uğurlama programı düzenledi.Havalimanı peronunda düzenlenen uğurlama programına katılan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev ile Türkiye ve Kırgızistan bayrakları açtı.Acil Durumlar Bakanı Acikeyev'in de deprem bölgesine hareket ettiği uçakla 35 kişilik üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibi ile sahra hastanesi, ambulans ve 52 keçe çadır (otağ) gönderildi.Kırgızistan, deprem bölgesinde arama kurtarma ve sağlık ekip üye sayısını toplam 152'ye, keçe çadır sayısını 124'e çıkarmış oldu.Kahramanmaraş'ta keçe çadır kenti kurulduBu arada, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından dün deprem bölgesine gönderilen Kırgız keçe çadırların birinci bölümü Kahramanmaraş'ta kuruldu.Kırgızların geleneksel keçe çadırların kurulumuna, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ile Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızlar destek oldu.
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kırgızistan, otağı, deprem
kırgızistan, otağı, deprem
Kırgızistan'dan üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibi: Gönderilen otağ sayısı 124 oldu
23:46 13.02.2023 (güncellendi: 23:50 13.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kırgızistan Acil Durumlar ve Sağlık bakanlıklarına bağlı üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibi, sahra hastanesi, ambulans ile 52 otağ Gaziantep'e gönderildi.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere arama kurtarma ve sağlık ekibi için uğurlama programı düzenledi.
Havalimanı peronunda düzenlenen uğurlama programına katılan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev ile Türkiye ve Kırgızistan bayrakları açtı.
Acil Durumlar Bakanı Acikeyev'in de deprem bölgesine hareket ettiği uçakla 35 kişilik üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibi ile sahra hastanesi, ambulans ve 52 keçe çadır (otağ) gönderildi.
Kırgızistan, deprem bölgesinde arama kurtarma ve sağlık ekip üye sayısını toplam 152'ye, keçe çadır sayısını 124'e çıkarmış oldu.
Kahramanmaraş'ta keçe çadır kenti kuruldu
Bu arada, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından dün deprem bölgesine gönderilen Kırgız keçe çadırların birinci bölümü Kahramanmaraş'ta kuruldu.
Kırgızların geleneksel keçe çadırların kurulumuna, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ile Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızlar destek oldu.