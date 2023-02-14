https://sputniknews.com.tr/20230214/abd-depremler-sadece-turkiye-ve-suriyeyi-degil-dunyayi-etkiledi-1066997025.html
ABD: Depremler sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkiledi
ABD: Depremler sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkiledi
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkilediğini belirtti. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T02:06+0300
2023-02-14T02:06+0300
2023-02-14T02:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
suriye
abd
ned price
yardım
maraş
kahramanmaraş
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, deprem görüntülerinin çok derinden etkileyici olduğunu ifade ederek, insanlara yardım için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.Sözcü Ned Price, "Yıkımlara ve insan hayatı kayıplarına bakarak söyleyebiliriz ki, bu deprem sadece Türkiye ve Suriye’yi değil dünyayı etkiledi" diye konuştu.ABD’nin Türkiye ve Suriye’de arama, kurtarma ve yardım çabalarını desteklemek için ek ekipman ve kaynakları seferber ettiğini anlatan Price, "Olağanüstü zor koşullar altında gece gündüz çalışan insani müdahale ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin inanılmaz adanmışlığını takdir ediyoruz" dedi.Dışişleri sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Türkiye’den sınır ötesi yardımların geçişine izni dahil, uluslararası toplumun Suriye’de depremden etkilenen bölgelere yardımın ulaştırılması için tüm gücüyle çalışma konusunda ahlaki bir sorumluluğu bulunduğunu kaydetti."Bu siyasi değil insanı bir konudur" diye konuşan Price, daha fazla sınır ötesi yardım geçişlerinin daha fazla hayatı kurtaracağını belirtti ve "Dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri Türkiye ve Suriye halklarını desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/dunyaca-unlu-sarkici-ricky-martin-deprem-magdurlari-icin-destek-istedi-1066996038.html
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türkiye, suriye, abd, ned price, yardım, maraş, kahramanmaraş
ABD: Depremler sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkiledi
02:06 14.02.2023 (güncellendi: 02:15 14.02.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkilediğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, deprem görüntülerinin çok derinden etkileyici olduğunu ifade ederek, insanlara yardım için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.
Sözcü Ned Price, "Yıkımlara ve insan hayatı kayıplarına bakarak söyleyebiliriz ki, bu deprem sadece Türkiye ve Suriye’yi değil dünyayı etkiledi" diye konuştu.
ABD’nin Türkiye ve Suriye’de arama, kurtarma ve yardım çabalarını desteklemek için ek ekipman ve kaynakları seferber ettiğini anlatan Price, "Olağanüstü zor koşullar altında gece gündüz çalışan insani müdahale ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin inanılmaz adanmışlığını takdir ediyoruz" dedi.
Dışişleri sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Türkiye’den sınır ötesi yardımların geçişine izni dahil, uluslararası toplumun Suriye’de depremden etkilenen bölgelere yardımın ulaştırılması için tüm gücüyle çalışma konusunda ahlaki bir sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.
"Bu siyasi değil insanı bir konudur" diye konuşan Price, daha fazla sınır ötesi yardım geçişlerinin daha fazla hayatı kurtaracağını belirtti ve "Dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri Türkiye ve Suriye halklarını desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz" dedi.