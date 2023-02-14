https://sputniknews.com.tr/20230214/abd-depremler-sadece-turkiye-ve-suriyeyi-degil-dunyayi-etkiledi-1066997025.html

ABD: Depremler sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkiledi

ABD: Depremler sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkiledi

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkilediğini belirtti. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T02:06+0300

2023-02-14T02:06+0300

2023-02-14T02:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

suriye

abd

ned price

yardım

maraş

kahramanmaraş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066692978_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_a886b9a9e2a69dabde5020247533c88f.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, deprem görüntülerinin çok derinden etkileyici olduğunu ifade ederek, insanlara yardım için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.Sözcü Ned Price, "Yıkımlara ve insan hayatı kayıplarına bakarak söyleyebiliriz ki, bu deprem sadece Türkiye ve Suriye’yi değil dünyayı etkiledi" diye konuştu.ABD’nin Türkiye ve Suriye’de arama, kurtarma ve yardım çabalarını desteklemek için ek ekipman ve kaynakları seferber ettiğini anlatan Price, "Olağanüstü zor koşullar altında gece gündüz çalışan insani müdahale ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin inanılmaz adanmışlığını takdir ediyoruz" dedi.Dışişleri sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Türkiye’den sınır ötesi yardımların geçişine izni dahil, uluslararası toplumun Suriye’de depremden etkilenen bölgelere yardımın ulaştırılması için tüm gücüyle çalışma konusunda ahlaki bir sorumluluğu bulunduğunu kaydetti."Bu siyasi değil insanı bir konudur" diye konuşan Price, daha fazla sınır ötesi yardım geçişlerinin daha fazla hayatı kurtaracağını belirtti ve "Dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri Türkiye ve Suriye halklarını desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230214/dunyaca-unlu-sarkici-ricky-martin-deprem-magdurlari-icin-destek-istedi-1066996038.html

suriye

maraş

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, suriye, abd, ned price, yardım, maraş, kahramanmaraş