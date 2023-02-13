Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/canli--yuzyilin-afetinde-8-gun-can-kaybi-29-bini-gecti-enkaz-altindan-gelen-mucizeler-suruyor-1066940788.html
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 8. gün: Can kaybı 29 bini geçti, enkaz altından gelen mucizeler sürüyor
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 8. gün: Can kaybı 29 bini geçti, enkaz altından gelen mucizeler sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
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deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 8. gün: Can kaybı 29 bini geçti, enkaz altından gelen mucizeler sürüyor

06:48 13.02.2023 (güncellendi: 07:07 13.02.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Depremlerde can kaybı ise 29 bin 605'e yükseldi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. 'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik" ifadelerini kullandı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 7. gün: Can kaybı 29 bini geçti, hasar tespit çalışmaları sürüyor
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06:50 13.02.2023
Nurdağı'nda enkaz altında kalan 62 yaşındaki kadın sağ çıkarıldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı'nın enkazından 62 yaşındaki Nazife Yılmaz 163 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Yaşlı kadın, depremden 163 saat sonra Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi, Dedekorkut Caddesi, CCK Apartmanı'nın enkazından canlı olarak kurtarıldı. Saatler sonra yeniden insan gören kadının ilk isteği ise su oldu. Ekiplerin su yetiştirdiği kadın ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
06:49 13.02.2023
İslahiye'de 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.
Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.
Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.
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