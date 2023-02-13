CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 8. gün: Can kaybı 29 bini geçti, enkaz altından gelen mucizeler sürüyor

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Ayrıntılar geliyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Depremlerde can kaybı ise 29 bin 605'e yükseldi.